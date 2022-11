Jennifer López está llamando la atención de sus más de 227 millones de seguidores en Instagram pues Jlo eliminó todas las fotos de esta red social, haciendo que los seguidores se pregunten qué está pasando.

Además, la artista cambió su biografía en esta red social por la descripción "Esta soy yo... ahora", dejando en claro un cambio.

Pero es justo este mensaje en redes sociales el que da pista de lo que se avecina para la artista.

¿Por qué Jlo eliminó todas sus fotos de Instagram y qué es lo que está pasando con su cuenta?

La biografía que Jennifer Lopez dejó en inglés se le "This is me... now" que hace referencia a su tercer álbum de estudio "This is me... then" que en su momento dedicó a su entonces novio Ben Affleck.

Precisamente a través de Instagram, Jlo subió un video en el que se ve su cambio con la portada de ese álbum a como luce actualmente.

This is Me... Now es el nuevo álbum de estudio que incluye canciones y celebra los 20 años de This is me Then.

¿Qué canciones incluye This is me Now, el nuevo álbum de Jennifer López?

De acuerdo con la publicación de Instagram, son un total de 13 canciones:

This Is Me … Now To Be Yours Mad in Love Can’t Get Enough Rebound not. going. anywhere. Dear Ben pt. ll Hummingbird Hearts and Flowers Broken Like Me This Time Around Midnight Trip to Vegas Greatest Love Story Never Told

A través de redes sociales Jlo también mostró que el video se encuentra actualmente en los espectaculares de Times Square.

De acuerdo con un comunicado de prensa, este disco "narra el viaje emocional, espiritual y psicológico que ha emprendido en las últimas dos décadas". Este es el noveno álbum de estudio de Jennifer Lopez.