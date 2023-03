Ruth Carter se convirtió en la primera mujer negra en ganar dos premios Oscar y ahora la diseñadora de vestuario llegará a Raleigh con una exposición de moda.

Carter ganó el premio al Mejor Diseño de Vestuario en la ceremonia 95 de los Premios de la Academia, por el vestuario de Marvel Black Panther Wakanda Forever y ahora esas y otras piezas llegarán a Carolina del Norte.

Los premiados trajes de Carter se mostrarán en North Carolina Museum of Art (NCMA) el próximo mes.

La exposición incluye piezas de Dolomite is my Name, Amistad, Malcolm X, Do the Right Thing, Selma y Coming 2 America.

¿Cuándo exhibirán la ropa de Black Panther en Raleigh?

La muestra Ruth E. Carter: Afrofuturism in Costume Design llegará exactamente desde el 1 de abril hasta el 6 de agosto del 2023.

De acuerdo con el Museo de Arte de Carolina del Norte, Carter ha definido generaciones a través de su trabajo en cine y televisión y su arte agrega dimensionalidad, estilo y cultura a los personajes que imagina, dando poder a los increíbles actores que visten sus diseños.

"Su vitalidad y atención al detalle en el vestuario es parte integral de traducir historias de raza, política y cultura a la pantalla grande", señala el NCMA.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para la exposición de Ruth Carter en Raleigh y cuánto cuestan?

Los boletos ya se encuentran a la venta desde el 1 de marzo y puedes comprarlos aquí.

La exposición tendrá accesos programados en varios horarios, a partir de las 10:00 a. m y hasta las 4:00 p. m.

La admisión general es de $23.60, mientras que para personas de 65 años o más es de $20.38. Para militares, el costo es de $20.38 y para jóvenes y para estudiantes y jóvenes el acceso es gratuito.

¿Para qué series y películas ha diseñado Ruth Carter?

La creadora de vestuarios ha hecho piezas para cintas reconocidas a nivel mundial, como Black Panther, Malcolm X, Selma y Do the Right Thing.

Además, Carter ha diseñado vestuarios para leyendas como Oprah Winfrey, Denzel Washington, Chadwick Boseman, Eddie Murphy, Angela Bassett y Forest Whitaker.

De acuerdo con el NCMA, la exposición de Ruth Carter en Raleigh mostrará más de 60 prendas originales, al mismo tiempo que mostrará su proceso inmersivo, la investigación histórica y la atención al detalle que impregna en cada proyecto al que da vida.