Entre lágrimas, Galilea Montijo niega relación con narcotraficante

Hace unos días, la conductora Galilea Montijo fue señalada de haber tenido un romance con un famoso narcotraficante, según el libro "Emma y las otras señoras del narco", publicado por la periodista Anabel Hernández.

De acuerdo con el documento, la conductora habría sostenido una relación en el pasado con Arturo Beltrán Leyva, uno de los narcotraficantes más buscados en el país y México, pero ante las acusaciones, Galilea Montijo decidió responder a través de sus rees sociales entre lágrimas.

De esta forma, Galilea Montijo explotó en su cuenta oficial de Instagram y pidió que no levantaran falsos testimonios en su contra, además que está cansada de los medios de comunicación por supuestamente inventar historias acerca de su vida.

“Siempre me he conducido con un comportamiento profesional y ante todo de estricto cumplimiento a nuestras leyes. Esto y mucho trabajo me han permitido salir adelante en un entorno complejo, con gran orgullo he sacado a mis padres y mis hermanos. Ahora, además, tengo una familia que cuidar y proteger y un lugar en este medio. Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirá doliendo. Me duele que esto afecte a mi esposo”, dijo Galilea en un video publicado en redes sociales.