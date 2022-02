La película Encanto, de Disney, llamó la atención de millones desde su estreno el año pasado y ahora, la cinta sobre Colombia ha vuelto a tener los reflectores tras estar nominada en varias categorías de los Oscar y aquí te decimos todas y cuáles son.

Este martes se anunciaron las nominaciones a los Oscar 2022 y Encanto compite en varias categorías de la edición 94 de estos premios.

¿En qué categorías está nominada Encanto en los Oscar?

La cinta, dirigida por Byron Howard y Jared Bush está nominada a Mejor Película Animada.

En esta categoría compite contra otras de Disney, como Luca, de Enrico Casarosa y Raya y el Último Dragón, de Carlos López Estrada y Don Hall.

Además, en esta categoría también participan Flee, dirigida por Jonas Poher Rasmussen y The Mitchells vs The Machines, dirigida por Michael Rianda.

Además de Mejor Película Animada, Encanto también compite en la categoría de Mejor Canción Original por el tema Dos Oruguitas, escrito por el latino Lin-Manuel Miranda.

En esta categoría se enfrenta a las canciones Be Alive, de la cinta Rey Richard; Down to Joy, de Belfast; No Time to Die, de No Time to Die y Somehow you do, de Four Good Days.

Encanto también está nominada a Mejor Banda Sonora.

Cuéntanos qué te parecen todas las nominaciones de Encanto, la película de Disney, a los Oscar 2022.

¿De qué trata Encanto, de Disney?

La película sigue la historia de una familia colombiana, los Madrigal, dirigida por una matriarca cuyos nietos, excepto Maribel Madrigal, reciben regalos mágicos de un "milagro" que les permite ayudar a la gente de su comunidad llamada el Encanto.