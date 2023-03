¿Es posible que las mentiras solo lleven a la verdad? Con drama, suspenso y actuaciones estelares, la serie Juego de Mentiras, que estrenará próximamente en Telemundo, explora esta idea y qué pasa cuando se le miente a todos, incluido uno mismo.

Llena de intriga, misterio, pasión y amor, la historia sigue la vida de César Ferrer (Arap Bethke), un hombre que tiene la vida que siempre soñó junto a su hija Noelia y su esposa Adriana Molina (María Elisa Camargo), sin embargo, todo esto cambia cuando Adriana desaparece y las pistas apuntan a César como el responsable.

Para evitar que le quiten a su hija, César hará todo lo posible para dar con la verdad tras la desaparición de Adriana y, en el camino, se encontrará con Camila del Río (Altair Jarabo), quien lo hará cuestionarse sus sentimientos, pero también la vida que ha llevado.

En entrevista con La Noticia, Altair Jarabo, Rodrigo Guirao y María Elisa Camargo, nos contaron todos los detalles de Juego de Mentiras, ambientada en Los Ángeles y en San Clemente, California, y que llegará a las pantallas el 7 de marzo a través de Telemundo.

Sobre su protagónico como Adriana Molina, María Elisa nos cuenta que más allá de verse como la villana, ella opta por ver a su personaje con compasión y revela que Adriana es una mujer que creció con carencias, rechazo y abandono, lo que la ha llevado a buscar el poder a como dé lugar.

Para ascender al poder, Adriana utiliza a la familia del Río, de la cual los personajes de Altair Jarabo (Camila) y Rodrigo Guirao (Francisco Javier) pertenecen y cuyos padres son interpretados por Eduardo Yáñez y Cynthia Klitbo.

Jair Jarabo, conocida por su papeles de villana y quien ha formado parte de proyectos como Corazón Guerrero, Vencer el Desamor, En Nombre del Amor y Al Diablo con los Guapos, nos cuenta si hay una sola villana o si hay maldad en todos los personajes.

Si bien las mentiras son la parte fundamental de la serie de ficción también forman parte de la realidad de sus protagonistas.

La mentira más grande que he hecho fue a mí mismo. Creí que podía estudiar otra carrera, trabajar de otra cosa hasta que me di cuenta que dije no. Dejé lo que estaba estudiando. Me dije: 'me gusta la música, me gusta actuar y me la voy a jugar por esto', pero me estaba mintiendo. Eso creo que es lo peor que uno puede hacerse, cuando se miente a uno mismo,

señala el actor argentino Rodrigo Guirao.