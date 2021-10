Luego del éxito que ha tenido la cinta Dune, la productora Legendary Pictures anunció que Dune parte 2 ya tiene luz verde y ya hay fecha de estreno para la secuela.

A través de su cuenta de Twitter, Legendary informó que Dune es la película número 1 en todo el mundo, por lo que no es de extrañarse que busquen replicar el éxito con una segunda parte.

Dune parte 1 se estrenó el viernes en los cines y a través de HBO Max y abrió la taquilla de Estados Unidos con 40.1 millones de dólares.

Dune 1 adaptó la primera mitad de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert en la que Paul Atrides (Timothée Chalamet), un joven talentoso debe viajar a un peligroso planeta para asegurar el futuro de su familia y su gente, mientras estalla un conflicto por el suministro del recurso más preciado que existe.

