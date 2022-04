La carrera de Andrew Garfield se detendrá por un tiempo indeterminado. Así lo dio a conocer el actor, quien aseguró que se tomará un descanso.

Quien le diera vida a Spider-Man en tres películas, siendo la más reciente "No Way Home", anunció que ya no tomará futuros proyectos por el momento, pues una vez que termine los actuales, dejará de trabajar.

"Necesito recalibrar y reconsiderar lo que quiero hacer a continuación y quién quiero ser. Necesito ser un poco normal por un tiempo", comentó.

Uno de los proyectos que podremos ver pronto, es Por mandato del cielo (Under the Banner of Heaven), una adaptación de la cadena FX del libro de este mismo título creado por el escritor y periodista Jon Krakauer.

En esta serie Andrew Garlfield interpretará a un detective que investiga el asesinado de una mujer y su hija por parte de seguidores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Este será el último trabajo que realice por un tiempo, pues buscará concentrarse en temas personales.

Después de participar en 'Spider-Man: No Way Home' junto a Tom Holland y Tobey Maguire, muchos esperaban que realizara una tercera película en solitario del trepamuros; incluso se habló que Sony quería que fuera su Spider-Man en el universo que está creando con villanos de ese personaje, pero lo habría rechazado.

Al momento no se sabe cuánto tiempo podría estar fuera de actividad Andrew Garfield; sin embargo sus fans temen que no vuelva a trabajar en la actuación y su retiro sea definitivo.