El actor inglés de 65 años, Julian Sands, fue reportado como perdido tras una excursión a las montañas de San Gabriel en el estado de California.

Podría interesarte: "Ten calma", dijo un niño a su mamá antes de perderse en inundación

Sands se extravió desde el pasado viernes 13 de enero y está siendo buscado por equipos de rescate, drones y helicópteros.

Sin embargo, el sendero en el que se perdió tiene un difícil acceso con alto riesgo de avalanchas, por lo que la búsqueda no ha tenido resultados.

La Oficina del Alguacil del Condado de San Bernardino fue la dio a conocer la situación a través de un comunicado. La misma dependencia aprovechó la situación para advertir a los demás excursionistas, expertos y novatos, sobre lo peligroso de visitar la zona del monte Baldy por el riesgo a que ocurran accidentes.

Se espera que cuando las condiciones meteorológicas mejoren la búsqueda tenga mejores resultados. California ha sido azotada por varias tormentas desde finales del año pasado.

¿Quién es Julian Sands?

Sands es un actor inglés que nació en en Otley, West Yorkshire (Inglaterra), el 4 de enero de 1958, pero actualmente vive en Hollywood.

Julian Sands tiene 65 años de edad y actualmente vive en Hollywood. (Willy Sanjuan/Invision/vía AP)

Su carrera se ha centrado en la TV y el cine y es bien recordado por sus actuaciones en Naked Lunch (1991) y A Room With a View (1985). También actuó en las películas The Girl with the Dragon Tattoo (2011), la comedia de acción de Jackie Chan The Medallion (2003), y en series como Smallville o The L Word.

Ni su representante ni su entorno cercano han emitido comentarios sobre la situación del actor inglés perdido en California.