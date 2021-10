El actor Carlos Bonavides, decidió ayudar a la polémica conductora Laura Bozzo con sus deudas con hacienda en México; por tal motivo organizó una colecta, pero nadie contestó al llamado.

El actor que ganó fama por su interpretación de Huicho Domínguez, mostró su admiración y respeto a la conductora peruana y aseguró tener una buena relación con ella.

Por tal motivo decidió apoyarla ahora que tiene problemas legales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con una deuda de casi 13 millones de pesos (más de $600,000). Sin embargo, cuando hizo un llamado a sus compañeros a apoyarla, nadie le contestó.

“Nadie me peló de la recolecta, no tuve ninguna respuesta y yo a la señora Laura no la he visto para nada, no he tenido comunicación con ella, no sé exactamente cuál sea su destino ni su paradero, lo que siempre le he deseado es buena suerte, que arregle su problema porque es una compañera", comentó el popular actor.