Momentos antes de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, apareciera en el show de entrevistas The View, dos presentadoras dieron positivo a COVID.

La cadena ABC informó que las presentadoras Ana Navarro y Sunny Hostin dieron positivo a coronavirus, por lo que se les pidió que abandonaran inmediatamente el estudio a solo unos segundos de introducir a Kamala.

Se esperaba que esta fuera la primera aparición de Kamala en un estudio de televisión de manera física, desde que tomó posesión como vicepresidenta.

Al final esto no fue posible y Kamala llevó a cabo su presentación desde una habitación separada, mientras Sara Haines y Joy Behar permanecieron en el set.

En imágenes del programa, se puede ver el momento en que se les pidió a las presentadoras salir del set, sin mayor explicación, causando confusión y el momento en que anunciaron que Kamala tampoco entraría al set.

No está claro si la vicepresidenta Kamala Harris se reunió con las presentadoras de The View que dieron positivo a COVID antes de que iniciara el programa.

Aquí te dejamos el video del momento:

BREAKING: Sunny and Ana have been asked to leave the ABC studio because they tested positive for COVID.#TheView pic.twitter.com/DMIYrjHjid