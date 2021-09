Dos policías de Houston, Texas, fueron heridos mientras ejecutaban una orden judicial este lunes por la mañana, de acuerdo con Ed González, alguacil del condado de Harris.

González informó que un posible sospechosos murió en el lugar y que los oficiales fueron trasladados al Centro Médico Memorial Hermann-Texas.

De acuerdo con la información, el altercado habría sucedido en la cuadra 5300 de Aero Park.

Update to scene on Aero Park: Two Houston Police Officers shot while executing an arrest warrant. Both officers transported to Memorial Hermann Hospital-TMC. Scene is in unincorporated Harris County, @HCSOTexas handling scene investigation. #HouNews https://t.co/MB9lxQcYk4