El Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades de Animales Extranjeros del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informó la presencia de peste porcina africana en República Dominicana, por lo que prohibieron la entrada de esta carne al país.

A través de un programa de vigilancia cooperativa entre ambos países, se recolectaron muestras en cerdos de la República Dominicana que confirmaron la presencia de peste porcina africana, por lo que prohibieron la entrada de carne de cerdo y productos porcinos provenientes de este país.

″El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Nacional está aumentando las inspecciones de vuelos desde la República Dominicana para garantizar que los viajeros no traigan productos prohibidos a los Estados Unidos″, señaló un documento.

La USDA afirmó que está comprometido a ayudar a la República Dominicana a lidiar con la peste porcina africana y que ofrecerá apoyo continuo para las pruebas.

Las autoridades aclararon que esta enfermedad no es una amenaza para las personas, pues no se transmite de los cerdos a los humanos, por lo que no es un problema de seguridad alimentaria.

Según USDA, la peste porcina africana, que se detectó en animales de República Dominicana, es una enfermedad viral que afecta a los cerdos domésticos y salvajes.

Esta enfermedad se propaga fácilmente y mata a la mayoría de los cerdos que la contraen.

″Las personas no pueden contraerla, pero pueden acarrearla en la ropa, los zapatos y los equipos. Un brote en Estados Unidos tendría efectos económicos devastadores para la industria porcina″, dice la USDA.

