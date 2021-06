Un informe sobre ovnis en el país será presentado por el Pentágono. El reporte examina los objetos desconocidos a través de una lente de seguridad nacional.

El Departamento de Defensa, dijo el año pasado que se toma “muy en serio cualquier incursión de aeronaves no autorizadas en nuestros campos de entrenamiento o espacio aéreo designado”.

De acuerdo con KSL, el informe será presentado por la comunidad de inteligencia estadounidense junto con el Pentágono en los próximos días.

El Pentágono ha publicado o confirmado, en los últimos años, la autenticidad de videos que muestran aviones enigmáticos con una velocidad y maniobras que sobrepasan las tecnologías de aviación conocidas.

Un piloto de combate, llamado Alex Dietich, se encuentra entre varios aviadores del USS Nimitz, involucrados en un encuentro con “aviones desconocidos”, descritos como “grandes mentas para el aliento, como Tic Tac”, en el año 2004.

The New York Times informó el 3 de junio, que los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos no habían encontrado evidencia de que los fenómenos aéreos fueran naves extraterrestres, pero tampoco pudieron explicar los movimientos inusuales de estos objetos, por lo que no descartaron una explicación extraterrestre.

El término OVNI ha sido teemplazado por el gobierno por “UAP” (Fenómenos Aéreos no Identificados / Unidentified Aerial Phenomena) y además del incidente del 2004, la Marina confirmó otros encuentros en 2014 y 2015.

El gobierno dice que está interesado en los UAP u OVNI por motivos de seguridad nacional.

¿Que incluirá el informe sobre ovnis que publicará el Pentágono?

La versión clasificada del informe fue entregada al Congreso el 2 de junio y se espera que la versión sin clasificar, aún en proceso, sea una evaluación sencilla de lo que el grupo de trabajo de la UAP del Pentágono sabe sobre los fenómenos y lo que desconoce.

De acuerdo con el New York Times, los funcionarios de inteligencia descartaron cualquier posibilidad de que los objetos fueran aviones secretos de Estados Unidos.