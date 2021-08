Desde el Congreso se solicitó al presidente Joe Biden extender de inmediato la moratoria nacional a los desalojos en medio de un repunte del COVID-19.

El cese de la moratoria pone en riesgo a aproximadamente 3,6 millones de estadounidenses de quedarse sin techo a partir de esta semana.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros legisladores demócratas consideraron que se trata de un “imperativo moral” para evitar que los estadounidenses sean desalojados de sus hogares.

El Congreso no logró aprobar un proyecto de ley para extender la moratoria. Apenas el jueves supieron de la no extensión y quedaron atados de manos para actuar rápidamente y evitar la expiración que ocurrió el sábado. Esto generó frustración y enojo, y sacó a la luz un inusual desacuerdo con el gobierno.

Los líderes demócratas señalaron en su petición que ahora le corresponde actuar al gobierno de Biden. En ese sentido, lo exhortaron a extender la moratoria hasta el 18 de octubre.

La representante por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez dijo después de que expirara la moratoria que los demócratas tienen que “llamar a las cosas por su nombre”.

No podemos de buena fe culpar al Partido Republicano cuando los demócratas de la Cámara de Representantes tenemos mayoría”, dijo la congresista progresista en el programa “State of the Union” de la cadena CNN.