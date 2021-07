¿Paris Hilton está embarazada? Ella misma aclara los rumores

Desde hace unos días se han hecho más fuertes los rumores de que Paris Hilton espera su primer bebé, por eso, aquí te decimos si está embarazada y qué es lo que dijo la socialité.

Tan solo este martes, la página Page Six aseguró que una fuente les reveló que Paris espera su primer bebé con su prometido Carter Reum.

La pareja ha sido abierta sobre sus deseos de tener hijos y Hilton de 40 años dijo en enero que se había sometido a tratamientos de FIV (Fecundación in vitro).

A pesar de las afirmaciones de Page Six, Paris ya aclaró si está embarazada y si habrá una nueva persona heredera de los Hilton.

En un podcast, Paris dijo que espera trillizos y que está cansada de lo que constantemente se dicen de ella.

″Me acabo de despertar y tengo miles de mensajes, mis 5 iPhones acaban de explotar. Me están felicitando y están felices. Gente con la que no he hablado por años me ha vuelto a escribir.

Gracias a todos por sus mensajes, pero sí, estoy embarazada de trillizos. Lo agradezco y estoy muy emocionada.