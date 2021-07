Una nueva biografía de Osama Bin Laden escrita por el exproductor de CNN, Peter Bergen, revela cómo fue descubierto y detalla que la ropa colgada en su morada fue un indicador infalible para encontrarlo.

De acuerdo con una reseña de New York Post sobre el libro, Bin Laden vivía con tres esposas, ocho hijos jóvenes y cuatro nietos dentro de una casa diseñada para su protección.

El terrorista que orquestó los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 se mudó a esa propiedad en 2005 donde tenía una granja para producir sus propios alimentos y un balcón amurallado.

Difícilmente alguien salía de la propiedad ubicada en en la ciudad de Abbottabad, Pakistán, a excepción de una de sus esposas que abandonó el recinto en dos ocasiones con documentos falsos para dar a luz.

Los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) encontraron sospechoso que la propiedad no tuviera línea telefónica ni internet. Además, sus residentes quemaban la basura adentro en vez de sacarla como los demás vecinos.

Pero la pista que terminó de apuntar a que Bin Laden estaba adentro era que la ropa colgada por los residentes pertenecía a un hombre que vivía con varias mujeres y niños, lo que correspondía con la vida polígama del terrorista.

Fue así como el entonces mandatario Barack Obama ordenó la operación que acabó con la vida de Bin Laden.

«El libro arroja luz sobre sus muchas contradicciones: era hijo de un multimillonario, pero insistía en que su familia viviera como mendigos. Adoraba a sus esposas e hijos y dependía de ellas, ambas con doctorados, para tomar importantes decisiones», detalla la reseña del libro en Amazon.

The Rise and Fall of Osama Bin Laden: The biography («El Ascenso y Caída de Osama Bin Laden: la Biografía) será estrenado el 3 de agosto de 2021.

