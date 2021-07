La amistad es un vínculo sagrado que crece entre las personas y una forma de cuidarla es mediante las oraciones por los amigos y la amistad en general.

Tener amigos es estar rodeado de amor, pues es una fuente de afecto, compañía y suma de valores que hacen de la vida un espacio compartido.

Oraciones por los amigos

Padre,

Te pido que bendigas a mis amigos,

Revélales nuevamente tu amor y tu poder.

Te pido que seas la guía para su alma.

Si tiene dolor, dale tu paz y tu misericordia.

Si tiene dudas, renuévale la confianza.

Si tiene cansancio,

Te pido que le des la fuerza para seguir adelante.

Si hay estancamiento espiritual,

Te pido que le reveles tu cercanía,

para un nuevo comienzo en la fe.

Si tiene miedo, revélale Tu amor,

y trasmítele tu fuerza.

Donde haya pecado, bloqueando su vida,

haz que busque la reconciliación

y perdónalo.

Bendícelo, concédele mas visión de Ti,

que tenga el apoyo de amigos

para darle fuerza y valentía.

Concédele a cada uno la luz

para poder distinguir las fuerzas negativas

que pudieran afectarlo,

y revélale el poder que tienen en Ti para superarlo.

Amén.

Oración para recuperar a un amigo

Señor mío Jesucristo,

tú sabes que cometo errores y que frecuentemente me arrepiento de ellos,

es por ello, que te ruego, tengas en cuenta mi miseria

y te dignes a ayudarme a recuperar las amistades que he tenido

y que ahora por causas no queridas ni compartidas están lejanas a mí.

Te pido por ello que me perdones,

pues tus sabias enseñanzas y ejemplos, han sido siempre de misericordia,

perdón y entendimiento, que yo no he sabido aplicar con mi amigo,

ilumina mi mente y guíame por favor a saber llevarlas a cabo,

y no sucumbir a la ira, el rencor, la envidia y el egocentrismo.

¡Une de nuevo oh bendito Jesús!, nuestros caminos con un resistente lazo,

fabricado con tu amor y lealtad, para que acepte reanudar nuestra amistad,

y pueda notar al igual que tú, el sincero y gran arrepentimiento por mis erradas acciones.

Haz que nuestra amistad al lograr reconciliarnos,

esté llena de felicidad, lealtad, honestidad y confianza,

y ayúdanos a olvidar los errores del pasado,

para que esta nueva amistad sea de respeto desde e inicio,

y no se vuelva a romper jamás.



Concédeme el deseo que con tanto favor te pido,

Oh bondadoso Jesucristo,

en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo. Amén.