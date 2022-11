Avisos donde se acusa (sin pruebas) a un candidato de proteger a criminales, fotos trucadas en donde aparecen candidatos portando camisetas con mensajes que originalmente no estaban allí, noticias falsas sobre declaraciones inexistentes de candidatos, así se mueve la desinformación en Carolina del Norte, y los votantes latinos son uno de los grupos con mayor exposición a este problema.

Campaña sucia y desinformación

Hoy, la mayoría de avisos publicitarios políticos dejan de lado las propuestas para dar paso a la exageración de las virtudes o los defectos de los candidatos. Es común que un anuncio describa a un candidato como un demonio, y a otro como un ángel. Pero más allá de esta práctica, la era digital trae una capa de complejidad al llevar el tema de la desinformación a otro nivel.

En las pantallas de teléfonos y computadoras del estado se pueden ver anuncios en varias carreras electorales por distritos para la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, en donde se presentan fotos trucadas de candidatos demócratas.

En una de estas publicaciones se ve al representante Ricky Hurtado (demócrata), el único latino que representa al condado de Alamance en la Asamblea General, con una camiseta que dice: "Defund the police" (desfinancien a la policía), pero se trata de un montaje, el candidato latino nunca usó una camiseta con ese mensaje.

Este no es un caso aislado, en el condado de Pitt, los votantes recibieron un montaje parecido, pero atacando al representante demócrata Brian Farkas.

Latinos altamente expuestos a la desinformación

Los latinos están altamente expuestos a publicidad política engañosa, la difusión de teorías conspirativas, o información difundida sin evidencia o respaldo de una fuente confiable.

Dos de cada tres votantes latinos fueron expuestos a la desinformación, principalmente a través de las redes sociales. Una encuesta publicada a principios de octubre por NALEO explica que se trata de un 60 por ciento. Adicionalmente, un tercio de los votantes latinos encuestados aseguran creer como verdadera información que ha sido demostrada falsa.

Una solución a la desinformación

“Existe una gran necesidad de luchar contra la desinformación para aumentar los datos y la información precisa para los latinos, si queremos fomentar una mayor participación política y de votantes latinos. La información precisa y confiable es imprescindible”, dijo Adrian Pantoja, Decano Asociado de Facultad, Pitzer College.

Frente a esto, es fundamental obtener información de fuentes confiables. No se fie de lo que aparece en las redes sociales o en cualquier página web. Los medios con alta credibilidad y trayectoria son una solución frente a la desinformación. Esto es justamente lo que ofrece La Noticia.

La prestigiosa revista "Editor & Publisher" dio a conocer el 31 de octubre a los ganadores de los premios EPPY 2022. Allí, LaNoticia.com ganó el premio al Mejor Sitio Web de un Periódico Latino de todo Estados Unidos.

Además, La Noticia quedó en segundo lugar en la categoría Mejor Sitio Web de un Semanario (entre medios en inglés y español), y segundo lugar en la categoría Mejor Reportaje sobre Negocios, por el editorial: “Premio Nobel: Los inmigrantes no quitan empleo a los nativos”.

Los premios EPPY son el honor más prestigioso a la excelencia en la publicación digital de la industria editorial de noticias del país. CNN, The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post y The Newmark Graduate School of Journalism son solo algunas de las organizaciones de noticias recientemente reconocidas con un EPPY.

Esta es una muestra de que seguimos los estándares más altos de la industria solo para ofrecerle la mejor información. Muchas gracias por su preferencia.

