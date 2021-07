El asesinato del ex Presidente John F. Kennedy continúa siendo un misterio, si bien se han revelado archivos clasificados en torno a su ataque, nadie sabe realmente quién fue el que disparó sobre el mandatario y si hubo alguien detrás de este hecho.

Realizadores, directores y documentalistas han realizado diversos materiales en torno a John F. Kennedy, todos dan una versión distinta, pero ninguno es capaz de responder a la pregunta de quién o quiénes asesinaron al ex mandatario.

Oliver Stone estrenará en Cannes documental de John. F. Kennedy

Uno de los directores que se arriesgó a crear un documento visual de John F. Kennedy es Oliver Stone y a tres décadas de estrenarse el filme J.F.K., ahora, presentará otro filme

Así es, Oliver Stone presentará en el Festival Internacional de Cine de Cannes otra visión sobre el asesinato del expresidente John F. Kennedy y será un documental de cuatro horas que revelará nuevos datos extraídos de documentos recientemente desclasificados.

Whoopi Goldberg y Donald Sutherland serán los narradores del documental

Según Oliver Stone, la Comisión Warren no logró cubrir los verdaderos alcances del asesinato, pero en las voces de Whoopi Goldberg y Donald Sutherland, este documento visual es lo más cercano a descubrir quién estuvo detrás del asesinato de Kennedy.

El documental “JFK Revisited: Through the Looking Glass” abrirá un nuevo debate de los responsables del asesinato de Kennedy y se espera que muy pronto se presente en Australia, Estados Unidos, Italia y España.