¡Britney Spears une al Partido Republicano y al Demócrata en el Congreso! Dos congresistas, uno de cada partido, presentaron un proyecto de ley para facilitar cambios en la tutela legal de Britney Spears y demás personas que se encuentran en su situación.

Con el nombre de ‘Ley de libertad y derecho a emanciparse de la explotación’ (freedom and right to emancipate from exploitation act), y que se conocerá como FREE Act, la nueva propuesta le hace incluso un guiño al movimiento que apoya la cantante, #FreeBritney.

La congresista republicana de Carolina del Sur, Nancy Mace, y el congresista demócrata de Florida, Charli Crist, son los impulsores de la propuesta.

‘Con la FREE Act, liberaríamos a Britney junto a la innumerable cantidad de ancianos y personas con discapacidades abusadas y explotadas por un sistema roto’, señaló el congresista Crist.

Dicha ley está encaminada a que las personas tuteladas puedan pedir la retirada de un tutor y reemplazarlo por otro familiar, empleado público o profesional privado.

Actualmente, la única forma de que los tutelados puedan pedir un cambio de tutor es demostrando un abuso o fraude en su contra, situación que resulta complicada debido a la misma naturaleza de la figura de la tutela legal.

Por su parte, la congresista Mace dijo: ‘Queremos asegurarnos de que añadimos transparencia y responsabilidad al proceso de tutela. La tutela de Britney Spears es una pesadilla. Si esto le puede pasar a ella, le puede pasar a cualquiera.’