Los científicos de Estados Unidos han informado de un pez que tiene colmillos hasta en la lengua y ha sido descrito de "aterrador" por las autoridades.

Este pez es una criatura de las profundidades y por su color bien podría parecer un tierno ajolote, aunque sus aletas, su tamaño y sus feroces colmillos lo hacen completamente la versión de terror.

A través de un video, las autoridades dijeron que el pez fue encontrado a 6,900 pies de profundidad (unos 2,100 metros).

La especie es un Bathysaurus Ferox y de acuerdo con NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) es la especie súper depredadora con vida más profunda del mundo.

Según las autoridades, este "aterrador" pez tiene colmillos afilados en toda la mandíbula, incluyendo la lengua, lo que es una advertencia para mantenerse alejado.

Esta especie habita en el océano profundo y se encuentran alrededor de todo el mundo en latitudes tropicales y templadas.

Aquí te dejamos el video que fue publicado por NOAA y Smithsonian.

Here's a truly frightening entry for our #NOAASpookyScience posts. The deep-sea lizard fish known as the bathysaurus ferox has a razor-sharp mouth - even its tongue has fangs! https://t.co/SfKxezkDRR pic.twitter.com/Xf6NfiHres