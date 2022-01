Kathryn Kates, actriz que apareció en famosas series como “Orange is the New Black” y “Seinfeld”, murió a los 73 años.

Los representantes de la actriz confirmaron la muerte de Kates, quien llevaba tiempo luchando contra el cáncer.

"Después de una larga y dura batalla contra el cáncer de pulmón, Kathryn falleció pacíficamente el pasado sábado rodeada de su hermano Josh, su esposa Sue Ann y su hermana Mallory. Podemos confirmar que Kathryn tenía 73 años", detalló Headline Talent Agency a CNN en un comunicado.

La agencia informó que la actriz volvió a padecer un cáncer que le detectaron dos décadas atrás.

"Kathryn fue nuestra cliente durante muchos años, y hace aproximadamente un año, después de descubrir que el cáncer de pulmón por el que había sido tratada hace 20 años había regresado, nos acercamos aún más".

"Era increíblemente valiente, reflexiva, sabia y amorosa. Kathryn abordó cada papel que interpretó, así como su vida diaria, con la mayor pasión. Haremos todo lo posible para honrar su increíble legado. El mundo realmente perdió a uno de los buenos”, dice el comunicado.

¿Quién fue Kathryn Kates?

En 1974, Kates se mudó de su natal Nueva York a Los Ángeles en búsqueda de cumplir su sueño de convertirse en actriz. Más tarde se hizo una influyente figura de la escena teatral local en California y se convirtió en una de las fundadoras del Colony Theatre en Burbank.

En una carrera televisiva de más de 30 años, Kathryn Kates actuó en reconocidas producciones como la comedia de los 90 "Seinfeld", protagonizada junto a Jerry Seinfeld y Julia Louis-Dreyfus.

Otro de sus papeles más recordados es el de la famosa serie de Netflix "Orange is the New Black", así como el drama legal "The Good Fight". Kates apareció en las películas "The Sopranos" y "The Many Saints of Newark".