Una niña latina de solo 13 años fue agredida sexualmente luego de que un hombre le arrancara la ropa a plena luz del día en Nueva York.

Fue específicamente en el Bronx, donde la niña fue atacada mientras caminaba por Crotona Park de su escuela hacia su casa.

Tras arrancarle la ropa, el hombre violó a la niña, la agredió y le robó su teléfono celular para luego huir de la escena.

El hombre fue descrito utilizando una sudadera gris con capucha, chaqueta negra, jeans azules, un gorro negro y zapatillas negras.

La policía de Nueva York se encuentra en busca del hombre, por lo que dieron a conocer un video en el que se ve al sospechoso que le arrancó la ropa a una niña latina de 13 años, la violó y le robó su celular.

Cualquier persona con información del caso debe comunicarse al 800-577-TIPS. Aquí te dejamos el video del sospechoso.

🚨WANTED for CRIMINAL SEXUAL ACT: Do you know this guy? On 11/8/21 at approx. 2:35 PM, inside of Crotona Park in the Bronx, the suspect approached a 13-year-old child, threw the child to the ground and sexually assaulted them. Any info? DM @NYPDTips, or call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/dapkANMDTy