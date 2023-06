Veinticinco estudiantes universitarios, en su mayoría con raíces familiares agrícolas, se reunieron con varios senadores en la Asamblea General de Carolina del Norte el 31 de mayo. Una de sus principales prioridades fue presionar a los legisladores para que se opusieran a la HB-10, un proyecto de ley que obligaría a los alguaciles a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

José Velásquez creció cosechando tabaco con su familia en el este de Carolina del Norte. Ahora, es uno de los estudiantes pasantes de Into the Fields, un programa de liderazgo del Student Action with Farmworkers.

El 31 de mayo se unió con otros pasantes y miembros de El Pueblo, Inc. en Raleigh. Esperaban sentarse con los senadores estatales y conversar sobre la HB-10, pues temen que si este proyecto se aprueba pueda fomentar la discriminación racial contra los latinos.

“Nuestro objetivo es tal vez hacerles cambiar de opinión, traer una perspectiva nueva y diferente que no han escuchado. Eso es realmente todo lo que podemos hacer”, dijo Velásquez.

Cabildeo de jóvenes con raíces familiares agrícolas

La coordinadora del programa, Anna Jensen, aseguró que el cabildeo es solo un tema que los pasantes aprenden durante las ocho semanas del programa de verano. Los estudiantes son seleccionados de todo el país. Luego se les ubica en organizaciones en Carolina del Norte y Carolina del Sur que brindan servicios como atención médica y asistencia legal a los trabajadores agrícolas.

“Más de la mitad de los estudiantes también son de familias de trabajadores agrícolas. Así que estamos tratando de desarrollar el liderazgo de los trabajadores agrícolas y reunir a estudiantes y trabajadores para que aprendan sobre la vida de los demás”, aseguró.

A Jensen le preocupa que si HB-10 se convierte en ley, el estado experimente un éxodo de trabajadores agrícolas. Ella dice que muchos de los estudiantes ya han enfrentado condiciones similares en otros estados, como Georgia y Florida, y no quieren ver la cooperación obligatoria con ICE en Carolina del Norte.

Esta historia fue producida mediante una colaboración entre WFAE y La Noticia. Puedes leerla en inglés en WFAE. This story is available in English on WFAE.