Thanks ⁦@NIAIDNews⁩ for the commemorative coins! Glad to be a part of the ⁦@moderna_tx⁩ #COVID19vax team along with ⁦@KizzyPhD⁩, ⁦@DenisonLab⁩ at #VUMC, ⁦@McLellan_Lab⁩ ⁦@UTAustin⁩ , ⁦@Baric_Lab⁩ at ⁦@UNCpublichealth⁩ #vaccineswork pic.twitter.com/GB0a4bfYPy