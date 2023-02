Los grupos de defensa de los inmigrantes están en alerta por una serie de proyectos de ley patrocinados por legisladores republicanos en la Asamblea General de Carolina del Norte. Las propuestas podrían afectar varios aspectos de la vida de los inmigrantes en el estado, incluido el acceso a las tarjetas de identificación y un juicio justo.

Proyectos de ley migratorios a nivel local

Por tercera vez en cuatro años, los republicanos de Carolina del Norte presentaron una legislación que obligaría a los alguaciles locales a denunciar a ciertos inmigrantes detenidos ante el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Es una medida que las comunidades inmigrantes temen que pueda resultar en más deportaciones y separaciones familiares.

Si bien el gobernador vetó los intentos anteriores de establecer la cooperación obligatoria con ICE, esta vez podría ser diferente, dijo María González, subdirectora de El Pueblo Inc.

“La principal diferencia es que no podemos confiar tanto en el veto del gobernador”, dijo González. “En el Senado, los republicanos ahora tienen la gran mayoría, y solo podemos perder un voto demócrata para que no se anule su veto si se vuelve a aprobar”.

La legislación se basa en un programa nacional actualmente voluntario, conocido como 287(g), donde las agencias policiales locales pueden optar por comunicar el estatus migratorio de las personas detenidas, a las autoridades federales de inmigración.

Actualmente, 15 de los 100 condados de Carolina del Norte tienen un acuerdo 287(g) con ICE. Varios otros condados, incluido Mecklenburg, terminaron acuerdos anteriores 287(g) que resultaron ser controvertidos y costosos. González dijo que el esfuerzo por hacer que el programa sea obligatorio va en contra de la voluntad de los votantes de Carolina del Norte y de los alguaciles que eligieron en las urnas.

“Para que la legislatura ahora tome represalias con su aplicación en 100 condados, creemos que realmente socava los votos de la gente. Socava el proceso democrático, socava a los alguaciles, socava a nuestras comunidades”, dijo González.

El mapa demuestra los 15 condados de Carolina del Norte que colaboran con ICE através del programa 287g. - Imagen: Layna Hong, WFAE

Miedo de la comunidad a las repercusiones

El alguacil del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, emitió un comunicado esta semana oponiéndose a las versiones de la Cámara y el Senado del proyecto de ley de cooperación de ICE, una política a la que se ha opuesto abiertamente en el pasado.

“Estos proyectos de ley son otro intento de disminuir el poder del alguacil y no permiten que las comunidades locales establezcan sus propias políticas”, dijo. “El condado de Mecklenburg es más seguro cuando todos los miembros de nuestra comunidad pueden confiar e interactuar con la policía local sin temor a las repercusiones, en lo que respecta al tema migratorio”.

Antelmo Salazar, presidente de El Colectivo NC, dice que está de acuerdo.

“Nuestras comunidades muchas veces no reportan crímenes por temor a la policía, por algunas cosas que no son tan graves”, dijo Salazar. “Imagínese ahora que ellos están tratando de que esas leyes obliguen a nuestros alguaciles para que hagan más preguntas. Nuestra gente mucho menos va a acercarse a reportar lo que pasa dentro de la comunidad.”

La retórica que rodea la legislación ha dejado a residentes inmigrantes como Salazar sintiéndose atacados.

“La verdad es muy estresante y decepcionante de parte de las personas que tienen el poder de tomar esas decisiones tan racistas”, dijo Salazar.

“Parecía que te estaban señalando a ti”

González dijo que estaba preocupada por la forma en que se representaba a los inmigrantes, durante una audiencia del comité de la Cámara sobre el proyecto de ley el 22 de febrero.

“Era un ambiente tan tenso y había oradores que gritaban. Era muy difícil ser indocumentada y estar en esa sala”, dijo. “Nunca he cometido un delito, pero casi parecía que te estaban señalando a ti. La forma en que connotaban a los inmigrantes con delitos parecía que ese era todo su punto de vista hacia las personas que están aquí indocumentadas”.

Dijo que El Pueblo está trabajando actualmente para llegar a los alguaciles de todo el estado para alentarlos a oponerse a la legislación. La Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte, NCSA por su sigla en inglés, no respondió a nuestra solicitud de comentarios sobre el asunto.

Stefania Arteaga, de Carolina Migrant Network, dijo que le preocupa que el proyecto de ley pueda promover la discriminación racial contra los latinos y socavar el proceso judicial para los inmigrantes bajo arresto.

“Todos los que son arrestados, no necesariamente son considerados culpables. Hay un proceso judicial”, dijo Arteaga. “Las personas que suponían que este proceso [judicial] sucedería, serían devueltas y enviadas a la custodia de ICE, lo que realmente crearía un sistema de injusticia muy separado para los miembros de la comunidad inmigrante”.

Varios proyectos de ley contra los inmigrantes bajo consideración

Arteaga agregó que el proyecto de ley de cooperación de ICE no es la única propuesta ante la Asamblea General que podría perjudicar a las comunidades inmigrantes en Carolina del Norte.

Un proyecto de ley impondría un impuesto del 4 % sobre las remesas, además de las tarifas que ya se pagan sobre dichos fondos. Los giros de dinero son una forma en que muchos trabajadores inmigrantes ayudan a mantener a sus familiares.

Otro proyecto de ley requeriría que las juntas estatales de licencias también actúen como agencias de inmigración, al verificar el estatus de los solicitantes.

“A menudo, al comienzo de la sesión, vemos muchos proyectos de ley antiinmigrantes”, dijo Arteaga. “En este momento, nuestro conteo es de alrededor de cinco, pero eso definitivamente puede aumentar. Da miedo porque hay mucho alarmismo. Sabemos que cuando se menciona a las comunidades de inmigrantes, generalmente es para ganar puntos políticos y usarlos como chivos expiatorios en varios asuntos políticos”.

Sin forma de identificarse

Otro proyecto de ley en su radar restringiría aún más la capacidad de los inmigrantes para identificarse en Carolina del Norte.

Actualmente, el estado restringe el acceso de los inmigrantes a las licencias de conducir. También prohíbe las tarjetas de identificación extranjeras emitidas por consulados o embajadas para uso oficial. Eso significa que los inmigrantes de Carolina del Norte han buscado una identificación alternativa a través de Faith Action ID Network, algo que los legisladores republicanos ahora esperan restringir.

“Entonces, la HB-167 lo que realmente intenta hacer es tratar de limitar la utilización de identificaciones comunitarias cuando alguien aparece ante un juez, un funcionario municipal, un magistrado o una policía local”, dijo Arteaga. “Es consistentemente evidente que los representantes estatales, lo que están tratando de hacer es asegurarse de que las personas que están tratando de buscar los canales adecuados para obtener una identificación estén continuamente en la sombra”.

No tener una identificación apropiada afecta a los inmigrantes de maneras grandes y pequeñas, explicó Arteaga. Puede significar no poder recoger a un niño de la escuela, no poder comprar una botella de vino o no poder probar la identidad durante un encuentro con la policía.

González agregó que las consecuencias de la legislación dirigida a los inmigrantes no son solo logísticas sino psicológicas.

“Estamos viendo que estas comunidades experimentan crisis de salud mental a un nivel mucho más alto solo por el estrés y lo que eleva sus niveles de cortisol. Es algo agravado con la pandemia que acabamos de atravesar, empeorado con la economía”, González dijo.

Los principales patrocinadores del proyecto de ley de cooperación de ICE, los representantes republicanos Destin Hall, Brenden Jones, Jason Saine y Carson Smith, no respondieron a las solicitudes de comentarios. Los representantes republicanos George Cleveland y Bill Ward, quienes aparecen como patrocinadores de los cuatro proyectos de ley dirigidos a los inmigrantes, tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios, ni tampoco el representante Ben Moss, patrocinador de tres de los proyectos de ley.

Esta historia fue producida mediante una colaboración entre WFAE y La Noticia. Puedes leerla en inglés en WFAE. This story is available in English on WFAE.