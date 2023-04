Una oscura herramienta legal utilizada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para exigir datos de una amplia gama de entidades, fue objeto de una investigación de WIRED.com este mes.

La herramienta, conocida como una citación 1509, está destinada a la aplicación de la ley aduanera, como verificar el pago de aranceles de importación. Pero WIRED descubrió que ICE había investigado escuelas primarias, organizaciones de noticias y clínicas de aborto sobre asuntos aparentemente no relacionados con cuestiones aduaneras.

En Carolina del Norte, ICE emitió citaciones a universidades, clínicas médicas y agencias gubernamentales locales.

Dhruv Mehrotra es periodista y reportero de datos de investigación en WIRED.com. Recientemente, recibió una base de datos de estas citaciones de ICE, a través de una solicitud de libertad de información. Divulgó más de 170,000 citaciones con fecha del 2016 al 2022.

“La citación 1509 es básicamente un requerimiento administrativo que el ICE puede emitir específica y explícitamente para investigaciones aduaneras. Estas son investigaciones relacionadas con la importación de mercancías, así como si una empresa ha pagado los impuestos de importación correctos”, dijo Mehrotra.

Mehrotra había escuchado historias sobre el mal uso de estas citaciones. Es un problema que ha dado lugar a demandas.

“Han sido atrapados usando estas cosas ilegalmente”, dijo Mehrotra. “Más recientemente, en 2022, la oficina del senador [Ron] Wyden descubrió que ICE había estado emitiendo citaciones 1509 a los servicios de transferencia de dinero, para rastrear transacciones financieras masivas. Y eso es ilegal”.

La mayoría de las citaciones 1509 se emiten a empresas de telecomunicaciones y tecnología. Mehrotra descubrió que Google, Meta y Microsoft recibieron unas 15,000 citaciones combinadas.

Investigaciones de ICE en Carolina del Norte

Las empresas de telecomunicaciones y tecnología también se destacaron a nivel estatal.

El análisis de WFAE y La Noticia de los datos de Mehrotra encontró que las citaciones 1509 se habían emitido unas 3,300 veces en Carolina del Norte desde el 2016. Dos tercios de las citaciones de Carolina del Norte se hicieron a Bandwidth.com; una plataforma de comunicaciones utilizada por: Google, Zoom, Uber, Microsoft y otras compañías de tecnología.

Mehrotra dice que son los escenarios atípicos los que llamaron su atención como periodista.

“Son estos casos extremos los que realmente me preocuparon y despertaron mi interés”, dijo Mehrotra. “Vi cientos de escuelas primarias, clínicas de aborto y organizaciones de noticias”.

En Carolina del Norte se emitieron citaciones a: clínicas de salud, departamentos de servicios sociales, fuerzas del orden público locales y una pequeña empresa de tecnología, que administraba programas de almuerzos escolares.

También se enviaron citaciones a universidades del estado. Todas las organizaciones se negaron a comentar.

Un representante de la Universidad de Western Carolina dijo que ICE solicitó que no revelaran la existencia de la citación por un período de tiempo indefinido.

La Oficina del Alguacil del Condado de Mecklenburg confirmó que una citación del 2021, dirigida a su “Comisario de Residentes/División de Finanzas/Propiedades”, se relaciona con una “investigación criminal activa” y se negó a comentar más.

Representantes de ICE le dijeron a Mehrotra que tienen la tarea de hacer cumplir cientos de estatutos y que las investigaciones podrían relacionarse con cualquier número de problemas. Lo que sí sabe Mehrotra es que el uso de las citaciones 1509 ha crecido.

“Definitivamente han aumentado desde el 2016 de manera constante cada año, hasta el punto en que creo que desde 2016 hasta 2021, el último año para lo que tenemos datos completos, básicamente duplicaron la cantidad de citaciones que enviaron. Estamos viendo decenas de miles al año”, dijo.

La investigación completa de Mehrotra se puede encontrar en WIRED.com.

Esta historia fue producida mediante una colaboración entre WFAE y La Noticia con Report for America. Puedes leerla en inglés en WFAE. This story is available in English on WFAE.