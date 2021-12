Líderes de Greensboro, en Carolina del Norte, convirtieron un hotel de la ciudad en un cálido refugio para que personas necesitadas pasaran las fiestas navideñas.

El Regency Inn and Suites Motel, ubicado en O'Henry Boulevard, se ha convertido en una casa para ciudadanos que no tienen un hogar. Lo será por un lapso de 3 meses.

Uno de los nuevos residentes se llama Khafid Muhammad, quien hace un año estuvo internado en un hospital al borde de la muerte.

“La última Navidad la pasé en el hospital, las drogas me llevaron ahí. No estuve en contacto con mi familia en absoluto. En realidad, no les agradaba en ese momento”, narró Muhammad.

Los problemas financieros le hicieran caer en una fuerte crisis económica, por lo que vivir en las calles se había convertido en su única opción.

"Pensé que no había ayuda para mí", aseguró a ‘Fox 8’.

"Hace mucho más calor aquí que afuera. Dado que estoy en un entorno seguro, bajo un techo, que no tengo que vigilar por encima del hombro preocupándome de que alguien me esté mirando, diría que en realidad son las mejores vacaciones que he vivido", aseguró.

Otra de las inquilinas del refugio, Angela Tatum, también valoró el trabajo realizados por líderes de la ciudad de Greensboro para tener mejores condiciones de vida.

“Estoy muy agradecida de estar fuera de las calles para tomar un baño, incluso te dieron comida y ropa. Siempre estaré agradecida”.

"Esta Navidad fue genial. Estoy muy bendecida de tener este lugar. A veces uso mi ropa durante meses”, explicó la mujer.

Ambos son parte de un grupo de personas que tendrá Regency Inn and Suites Motel como su casa durante los próximos tres meses.

Intentan aprovechar esta oportunidad para construir un mejor futuro.

