El Fondo de Becas para Empresas Comerciales Minoritarias (MBE) abre su tercer período de solicitudes a finales de agosto, para propietarios de empresas pequeñas latinos y afroamericanos en el condado de Forsyth, Carolina del Norte.

El incentivo fue creado al principio de la pandemia por Greater Winston Salem Inc., gracias a donaciones de empresas como Atrium Health Wake Forest Baptist, después que la organización vio el gran número de empresarios en estas comunidades sufriendo un gran número de pérdidas durante la pandemia y cerrando sus puertas.

La entidad recaudó $1.3 millones para crear un comité de asesoría empresarial compuesto de líderes comunitarios latinos y afroamericanos.

El comité elige los candidatos y ganadores del subsidio. Este año, Greater Winston Salem Inc. eligió 17 beneficiarios que recibieron de $7,500 a $25,000. Entre estos ganadores está Martín Majorel, dueño TEM LLC, una empresa de contabilidad y asesoramiento de empresas e impuestos ubicada en Clemmons, Carolina del Norte.

Ayuda a negocios impactados por la pandemia

Majorel es originalmente de Argentina, y se mudó a Carolina del Norte hace 25 años para hacer su maestría en la universidad de High Point. Después de trabajar en financieras, bancos y oficinas de abogados, decidió emprender su propio negocio de contabilidad en asesoramiento enfocado en el mercado latino.

Majorel explica que durante la pandemia tuvo que cerrar las puertas, y fue extremadamente difícil para la compañía, ya que, al trabajar principalmente con pequeñas empresas latinas como pintores y restaurantes, era difícil la comunicación.

“La verdad es que sufrí mucho porque no podían venir a la oficina y realmente no había forma de comunicarnos'', explica Martín. “Manejo un mercado donde usar Zoom no es algo que mi clientela utiliza frecuentemente.”

Durante 2020, Majorel empezó a buscar formas de mantener su negocio a flote y también poder extender el plazo de pago de sus clientes.

“No quería cortar mis clientes, vamos a suponer por ejemplo pintores que estaban sin trabajo, que yo les hacía la contabilidad y los impuestos y me decían ‘Martín, no tengo trabajo no te puedo pagar en este momento’, lo que yo necesitaba era extender los plazos de cobros para ellos.”

Así encontró El Fondo de Becas para Empresas Comerciales Minoritarias. “Empecé a buscar a ver qué tipo de ayuda (había), pero me di cuenta de que las aplicaciones eran extremadamente complicadas, pero cuando encontré el incentivo de Winston-Salem Inc. me di cuenta de que los requerimientos y la aplicación eran más fáciles.”

Este año Majorel recibió un incentivo de $8,000 gracias al fondo de becas. Explica que el dinero, en estos dos años, ha sido de gran ayuda para su negocio y clientes.

Más que una beca para negocios: Ofrecen fondos y asesoría

Nick Reed, el director financiero de Greater Winston-Salem Inc. explica que el incentivo no solo ofrece ayuda monetaria, sino también acceso a servicios como asesoramiento del Forsyth Tech, Small Business Center.

“También nos aseguramos de mantenernos en contacto y dar seguimiento a los ganadores,” explica Reed. “Pedimos a los participantes que creen un presupuesto y el comité lo verifica y así decidimos cuánto entregar al negocio. También rastreamos en qué gastan los fondos.”

¿Quiénes pueden participar por una beca para levantar su empresa?

Negocios ubicados en el condado de Forsyth.

Deben estar en funcionamiento a partir del 1ro de enero del 2022 o antes.

Es necesario que tengan entre uno y 25 empleados a tiempo completo.

Que tengan ventas anuales brutas de un millón de dólares o menos.

¿En qué se puede usar el dinero?

Se financiará hasta $25,000, dinero que puede ser usado para proyectos específicos o gastos operativos generales, como:

Salarios

Arrendamiento

Pagos de alquiler

Capital de trabajo

Gastos de capital

¿Qué documentos se deben presentar?

Un presupuesto detallado para el monto de la subvención solicitado.

Declaración de estado de pérdidas y ganancias del 2022 (Profit & Loss Statement YTD).

Presupuesto anual 2023.

Formulario de impuestos W-9 más reciente.

Estado de cuenta bancario comercial más reciente.

Fechas importantes para solicitar una beca

Las solicitudes estarán disponibles desde el 26 de agosto y cierran el 26 de septiembre. La entidad organizó dos sesiones informativas virtuales para las empresas interesadas en conocer más sobre la beca y cómo solicitarla: una en inglés el miércoles 24 de agosto a las 4:00 p.m. y otra en español el jueves 25 de agosto a las 4:00 p.m.