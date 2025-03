La falta de información sobre el proceso oficial para obtener una identificación en Carolina del Norte, sumada al temor de ser atrapada en una redada de inmigración, llevó a Gerson, un latino de Concord, a ser víctima de una estafa. Pagó $400 por una licencia de conducir, pero el supuesto vendedor comenzó a exigir más dinero. Cuando pidió el documento o el reembolso, comenzaron a extorsionarlo. En una entrevista con La Noticia, compartió cómo, desde entonces, vive constantemente entre el miedo y la desesperación.

El temor a las redadas lo llevó a pagar $400 por licencia falsa

Gerson se mudó de El Salvador a Concord hace tres años y desde entonces trabaja en el campo de la construcción. Hasta enero de este año, no pensó que necesitaría gestionar una licencia de conducir. Sin embargo, con el cambio de gobierno y las amenazas de deportaciones, decidió preguntar a sus compañeros sobre el trámite.

“Un compañero de trabajo me envió el contacto de una persona que supuestamente se encargaba de sacar licencias aquí en Carolina del Norte. Entonces yo le envié una foto de mi identificación por WhatsApp. A los dos días me escribió que ya estaba lista la licencia y me mandó la foto de la licencia, de ambos lados. Era idéntica a la que tiene mi señora. Allí me dijo que le enviará los $400 para que me enviara la licencia y me envió un correo electrónico para hacer una transferencia vía Zelle. Nosotros le transferimos, pero luego me dijo que en la compañía de envío le pidieron $250 para enviarme el documento a la casa”, contó.

Pensando que este trámite aún era legítimo, Gerson reclamó no haber sido informado sobre este costo adicional desde el principio y pidió utilizar otra agencia de envío. Cuenta que, a partir de ese momento, le escribían todos los días pidiendo los $250 y, eventualmente, redujeron la cifra a $150.

Las alertas rojas de la estafa

A partir de ese momento, comenzaron a surgir dudas e investigó sobre el trámite para obtener una licencia de conducir por medio de la División de Vehículos a Motor (DMV) de Carolina del Norte. Al buscar el número de licencia que le habían enviado por mensajería, descubrió que no existía.

“Me acordé de que mi señora, cuando hizo su trámite, le dieron una licencia provisional y a los 8 días le llegó, pero a mí no me dieron esa opción. Buscamos en el DMV su licencia y si aparecía. Luego llamamos a los números en donde hicimos las transferencias y nos dicen que son personas a quienes les robaron su identidad… Mi amigo me dice que él no había hecho nada con ellos antes de enviármelo”, añadió.

Al buscar más información y contactar a su banco para intentar recuperar el dinero, Gerson descubrió que, aunque la transferencia fue fraudulenta, no podían hacer nada al respecto. El dinero ya estaba perdido. En ese momento la evidencia fue clara: le habían estafado.

La situación tomó un giro más alarmante cuando comenzaron a amenazarlo con un video de un supuesto oficial de policía, advirtiéndole sobre las consecuencias legales de su “estafa”. Asegurando que quien cometió el delito fue Gerson. La ansiedad creció al saber que estas personas tienen acceso a su dirección y otros datos personales que les compartió.

“Siento que me apresuré. Todo fue porque ya había ido tres veces al DMV, pero no me atendían porque no tenían cita y cómo no quería andar manejando así, sin documento, por lo que está pasando, pensé que esta era una forma de hacer ese trámite. Incluso volví a ir al DMV y tras esperar, pude hacer el examen teórico”, comentó.

“Comprar licencias fuera del proceso oficial es un delito”

Añadió que intentó denunciar la situación con la policía, pero no recibió la ayuda que esperaba debido a la barrera del idioma. Lamenta que esto podría estar pasándole a otros latinos, que al igual que él, pierdan dinero y su información quede expuesta a estos delincuentes.

Sobre este caso, consultamos al oficial del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD), Claudio Jiménez, quien advirtió que comprar documentos como licencias de conducir fuera del proceso oficial del DMV es ilegal y constituye un delito.

“El DMV tiene un proceso y un protocolo para hacer este trámite. Entonces uno debe evitar ese mercado negro, porque es un crimen en cualquiera de los dos casos: porque o le van a entregar una licencia falsa o lo van a estafar. Lo mejor que puede hacer, en ese caso, es aprender la lección y nunca más comprar cosas de forma ilegal o hacer tratos con gente que no conocemos. La mejor prevención es no caer en estas trampas”, indicó.

Así opera este tipo de estafa con licencias de conducir

En oportunidades anteriores, el oficial aclaró que este delito no es un hecho aislado, sino un modus operandi que puede afectar a otros latinos. Comparten su información y realizan pagos pensando que así obtendrán un documento oficial. Pero, la realidad es que son víctimas de engaños. Alerta que hay casos aún más graves en los cuales latinos reciben documentos falsos y pasan de ser víctimas a ser responsables del delito de falsedad en documento público.

En este caso, la persona recibió llamadas y mantuvo conversaciones con números fuera del código de área de Charlotte. Las líneas pertenecían a St. Louis (Missouri) y a Los Ángeles (California). Claudio advierte que podría tratarse incluso de personas que no están en el país.

“Tener un número o un nombre, no significa absolutamente nada porque yo puedo ir a una tienda, comprar un teléfono, realizar estafas y luego boto ese teléfono… Y la mayoría de estas estafas son hechos, incluso por personas que llaman desde el exterior que compran líneas por $50. Es un negocio redondo, porque las ganancias son enormes y lamentablemente muchos latinos caen en estas situaciones”, señaló.

Junto con esta información, aclaró que CMPD no investiga este tipo de delitos, debido a que forman parte de la jurisdicción local y entran dentro de la competencia de agencias federales. Sin embargo, advierte que por lo general quedan impunes, porque la "víctima" entrega su información personal de manera voluntaria.

“Esto es similar a cuando usted decide poner en redes sociales información como su nombre, número telefónico o tarjeta de Seguro Social. Entonces mi sugerencia es bloquear a estas personas, sus teléfonos y no contestar llamadas, porque tarde o temprano van a pasar a la siguiente víctima. Pero ese dinero no se va a recuperar”, cerró.

Para conocer cómo tramitar la licencia de conducir en Carolina del Norte, visita el siguiente enlace.

