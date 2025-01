Bajo el lema “libertad” y “Gloria al bravo pueblo”, fragmento del himno nacional venezolano, banderas y pancartas, más de 90 venezolanos de Charlotte se unieron al llamado de la líder opositora María Corina Machado para mostrar su apoyo a la instalación de la democracia en el país sudamericano.

Esta concentración se lleva a cabo a pocas horas de la fecha fijada para la toma de posesión presidencial en Venezuela, que tanto el actual presidente, Nicolás Maduro, como el opositor Edmundo González Urrutia han asegurado que asumirán.

La concentración se llevó a cabo en las inmediaciones del local venezolano The Latin Corner, en donde el grupo “Comando con Venezuela en Charlotte” se congregó para sumarse a la protesta mundial.

Desde temprano iniciaron decenas de concentraciones en otros países y ciudades de Estados Unidos. Estas buscan presionar a la comunidad internacional para lograr la restauración de la democracia en Venezuela y reafirmar su compromiso y apoyo a la oposición venezolana. Por ello, muchos de los participantes portaron pancartas con mensajes sobre su país y vistiendo de amarillo, azul o rojo.

La Noticia entrevistó a algunos de ellos, quienes dieron sus razones para unirse al llamado:

“Decidí unirme por lo que pasó el 28 de julio del 2024 cuando fuimos los ganadores, pero no se reconocieron nuestros votos. Y aunque muchos no pudimos votar, producto del mismo impedimento. Hemos estado respaldando a nuestro país. Yo mantengo comunicación con todos mis familiares en Venezuela y tenemos la misma necesidad. Cada llamada que me hacen me pone a sudar frío, porque no sé qué noticia me van a dar o lo que está pasando. Estoy aquí porque es mi forma de apoyar y lo haré hasta el final y espero que este 10 de enero cobremos nuestra victoria”, dijo Silverio Granadillo, quien vive en Charlotte desde hace 9 años.