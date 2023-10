Charles Carrothers tenía solo 4 años cuando le diagnosticaron autismo. A partir de ese momento, su madre, Patricia Carrothers, hizo todo lo que pudo por él: renunció a su trabajo, lo llevó a sus terapias y recorrió cada uno de los parques infantiles y lugares diseñados para niños en Charlotte, para que Charles contará con un espacio de relajación y desarrollo de sus habilidades, al no conseguirlo ella misma lo creó.

Así nació la idea de Unwind Indoor Play Café, el primer café familiar cerca de Charlotte con un parque infantil diseñado y adaptado para niños con trastorno del espectro autista. Un espacio que cuenta con productos y servicios para que tanto los niños como los padres puedan ‘relajarse’.

Según el Centro Nacional de Datos sobre el Autismo, dos de cada 100 niños de Carolina del Norte fueron diagnosticados con el Trastorno del Espectro Autista y la edad promedio de detección es de 5 años.

Charles tenía 4 cuando la familia se dio cuenta de que tenía un comportamiento diferente y lo llevaron al médico. Patricia aún recuerda que cuando conoció el diagnóstico de su hijo en el 2022 comenzó a preguntarse ‘¿Cómo lo puedo ayudar?’. En ese entonces, trabajaba en el negocio de reparación de techos de su esposo, Christopher, y entre ambos decidieron que ella trabajaría menos tiempo para poder dedicarle más tiempo a sus hijos. Charles tiene dos hermanos: Alex y Penélope.

Fue así como entender el autismo se convirtió en un hábito diario de la familia y para lograrlo, investigaron sobre estudios, buscaron información sobre este trastorno y visitaron a varias terapeutas ocupacionales.

“En octubre comencé a estar tiempo completo con mi hijo, porque cuando empezó a la escuela no se adaptó y me dijeron que no tenían suficientes profesores para dedicarse a él y que en dos semanas lo tenía que retirar. Yo empecé a buscar actividades que hacer por él y a visitar sitios en Charlotte, pero me di cuenta de que son más para entretener y no permiten a los niños regularse. Otro problema es que venden solo dulces y sodas y un niño con autismo no debe consumir mucha azúcar, es malo para ellos”, comentó.