Un inspector cuya mano fue cortada mientras inspeccionaba un paseo en Carowinds ha presentado una demanda. La demanda se presentó contra la compañía de entretenimiento Cedar Fair, la empresa del parque de diversiones.

Carowinds es un parque de 407 acres en Charlotte. El parque se extiende a ambos lados de la línea estatal de Carolina del Norte y Carolina del Sur, con una parte del parque ubicada en Fort Mill, Carolina del Sur.

Trabajador presenta demanda por amputación de mano en Carowinds

Según una demanda presentada en el tribunal del condado de York el mes pasado, Michael Kalos perdió la mano derecha mientras inspeccionaba el cable del Windseeker el 6 de marzo de 2019.

El Windseeker es un columpio de 301 pies de altura. It is the second tallest ride at Carowinds, only behind Fury 325.

La demanda alega que los empleados de Cedar Fair que normalmente acompañaban a Kalos durante la inspección no estaban disponibles ese día. Otros dos se encargaron de controlar el movimiento del cable de acero durante el proceso de inspección.

Te puede interesar

¿Qué sucede durante la inspección?

Como parte de la inspección, el inspector usa una mano enguantada para hacer una "inspección táctil del cable de acero" a medida que se mueve a través de su mano mientras los empleados controlan la velocidad del cable.

La demanda afirma que los empleados operaron el cable a una velocidad que provocó que las manos de Kalos fueran arrastradas hacia una polea, lo que le amputó la mano derecha.

Violaciones en el parque

La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional multó al parque temático con $42,000 en noviembre de 2019. Esto fue después de que la agencia dijo que encontró seis violaciones graves. El informe no detalló cuáles fueron esas violaciones.

La demanda afirma que Kalos fue cortado “debida y directamente causado por la conducta negligente e imprudente” del parque.

La demanda dice que la pérdida de su mano ha “causado dolor, sufrimiento, angustia mental y la pérdida del disfrute de la vida de manera severa y permanente.” También dijo que la lesión ha dañado gravemente su capacidad de ingresos.

Te puede interesar

Para las últimas noticias locales y en español, visite a La Noticia.