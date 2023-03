El sueño de Norma Zúñiga es tener su propia panadería, pero para lograrlo entendió que tenía que realizar varios cambios en su vida. Uno de ellos era renunciar a su trabajo en un laboratorio y sumergirse de lleno en el mundo de la repostería. Para marcar una diferencia, decidió aprender a preparar conchas en todos los colores y sabores que le vinieran a la cabeza. Luego creó su emprendimiento, que lleva el nombre de Dulce Dreams Café.

Zúñiga tiene sus raíces en México. Allí nació y se mudó a Charlotte en 1999, un año después de que sus padres (Matilde y Elías) llegaron a Estados Unidos y trabajaron para poder darle más estabilidad y oportunidad a su hija.

En México, la familia paterna de Norma se dedicaba a la panadería. “De ellos heredé esa parte, porque siempre me han gustado los postres y desde joven empecé a hacer diferentes cosas”, comentó la joven a La Noticia.

De la biología a la repostería

Norma se graduó de la escuela secundaria en el 2012. Aplicó al programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Como su familia no contaba con los recursos económicos para poder pagar su educación universitaria, consiguió una beca en el 2013 para estudiar biología. Y aunque esta no era su pasión, para la joven era una opción segura para obtener un trabajo y ayudar en casa.

Luego de obtener su título en Biología en la Universidad Johnson C. Smith de Charlotte, comenzó a trabajar como técnica en un laboratorio clínico. Eso lo hizo durante cinco años. En su tiempo libre, la joven se dedicaba a aprender repostería.

“Aquí hay institutos y escuelas para estudiar para ser chef, pero esto es muy caro. Entonces yo aprendí viendo muchos videos y tutoriales por internet. Me organicé con las recetas que se veían mejor y, con lo que ganaba en mi trabajo en el laboratorio, compraba los ingredientes para seguir aprendiendo”, dijo Norma.

En enero del 2022, la joven comenzó con su emprendimiento. “Al principio trabajaba todos los días. De lunes a viernes como técnica de laboratorio y los fines de semana preparaba las conchas y las vendía. Era muy agotador, porque no tenía tiempo para descansar y fue en octubre cuando decidí dedicarme tiempo completo y dejé de trabajar en el laboratorio”.

“Al principio tenía mucho miedo de dejar mi trabajo de tiempo completo porque sabía que ya no iba a tener un cheque cada dos semanas, pero me quise arriesgar porque esto es lo que me hace feliz, porque ya no me gustaba el otro trabajo”, agregó.

Conchas: una oportunidad para reinventar nuevos sabores

Como una forma de llevar un postre de México a Charlotte, Norma decidió que era la concha la protagonista de sus recetas y empezó a aprender sobre los diferentes matices de sabores, colores y texturas en las cuales esta podría ser preparada.

La concha es una variedad de pan de dulce mexicano. Es llamada así por su semejanza con una concha de mar. Contiene una capa hecha a base de azúcar, manteca o mantequilla y harina en la parte superior, la cual generalmente es blanca (vainilla) o café (chocolate).

“Yo siempre quise tener mi propia panadería, pero nunca pensé que esto era posible, porque no veía a otras latinas que tuvieran su propia panadería en Charlotte. Luego vi que una hondureña logró abrir una panadería aquí (The Batchmaker) y pensé: ‘si ella lo puede hacer, entonces yo también puedo’ y comencé a explorar este mundo de las conchas. Las aprendí a hacer y luego comencé a experimentar con diferentes sabores y diferentes cosas que podía hacer con ellas. Creí que esta era una forma de traer algo nuevo aquí a Charlotte, porque lo he visto en Texas y Los Ángeles, pero no aquí”, dijo.

Las conchas de gansito, chocolate, vainilla y dulce de leche son algunas de las favoritas por su clientela (Foto cortesía: Dulce Dreams Café).

Algunas de las conchas favoritas de los clientes, según la emprendedora, son las originales de vainilla, chocolate, dulce de leche, tres leches, coco, gansito, mango, tiramisú y canela, entre otras. Asegura, que desde el inicio ha sido apoyada tanto por sus amigos como por la comunidad latina, lo que le permitió incorporar a su mamá en su emprendimiento para que dejara de trabajar en el área de limpieza.

“Eso era mucho trabajo para ella. Gracias a mi emprendimiento ella ya no tiene que trabajar allí, la traje conmigo y ahora me ayuda aquí. También me ayuda mi hermano (Rodolfo), cuando el tiempo se lo permite”, explicó.

Como una forma de llevar un postre de México a Charlotte, Norma decidió que era la concha la protagonista de sus recetas (Foto cortesía: Dulce Dreams Café).

“El dinero es lo más difícil para los latinos que queremos crear un negocio”

Aunque Norma finalmente se dedica a su pasión por la repostería, asegura que poder avanzar y contar con su propio negocio se ha complicado debido a los altos precios que existen en el mercado para pagar un alquiler, materiales, maquinaria, entre otros. Hoy en día, vende sus productos por medio de sus redes sociales y durante los fines de semana en diversas zonas de Charlotte.

“Aunque quiero abrir una panadería, me he dado cuenta de que cuesta mucho abrir un negocio, entonces hago lo que puedo como ir a todos lados, asistir a festivales, publico en mis redes sociales donde voy a estar, acepto encargos. Creo que el dinero es lo más difícil para los latinos que queremos crear un negocio. Todo es muy caro. Esta es una realidad que platico con latinos, que al igual que yo, quieren crear un negocio”, lamentó.

La meta de la emprendedora es contar con su propio espacio para vender sus conchas a finales del 2023 o comenzando el 2024.

“Quiero ser una inspiración para otras latinas aquí en Charlotte, para que vean que si pueden seguir sus sueños y hacer lo que deseen, porque aquí hay muchas panaderías latinas, pero los dueños son hombres, entonces pienso que debemos cambiar esto, que más latinas se involucren en ser dueñas de negocios”, comentó.

Para más información sobre este emprendimiento, puede seguirla en sus redes sociales como Dulce Dreams Café para saber en dónde estará ubicada, contáctela al dulcedreamscafe@gmail.com o visite su página web: www.dulcedreamscafe.com

Festival Anual de las Donas en Charlotte

Este domingo 5 de marzo se llevará a cabo en Charlotte, el tercer Festival Anual de Donas CLT, un evento para mayores de 21 años, que reúne a comercios y emprendimientos de postres y bebidas en la ciudad.

Dulce Dreams Café será la única latina en participar. “En este festival vamos a poder presentar nuestros postres. Yo voy a tener pruebas de mis roscas, para que quienes asistan puedan degustar de mis creaciones”, indicó

El festival será en Norfolk Hall, esto es 2905 Griffith Street, Charlotte de 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. Para asistir, es necesario adquirir un boleto de $26, que incluye ocho muestras de postres y cinco muestras para bebidas como café, jugos o batidos.

