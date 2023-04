Gracias a una subvención de $200,000 del Health Access Fund de la organización Local Initiatives Support Corporation (LISC), pacientes de Care Ring podrán viajar gratuitamente utilizando los servicios de Uber Health.

Care Ring es una organización sin fines de lucro que se dedica a proveer servicios de salud a personas sin seguro, con seguro insuficiente o que carecen de acceso a atención médica asequible.

En Charlotte, sus programas Low-Cost Clinic y Physicians Reach Out ofrecen servicios integrales a pacientes de bajos ingresos del condado de Mecklenburg, y sus programas Nurse-Family Partnership y A Guided Journey ofrecen apoyo a la salud materna e infantil.

En Charlotte, la sede de Care Ring se encuentra ubicada en 601 E. 5th Street, Suite 140.

LISC es otra organización sin fines de lucro fundada en 1979 en Nueva York. Desde sus inicios reconoce y apunta al racismo y las barreras relacionadas con la equidad en la salud. Por esa razón, se asoció con Uber, PayPal y Walgreens para que la falta de transporte no sea un impedimento para acceder a servicios médicos.

En esta oportunidad, la LISC destacó el trabajo que cumple Care Ring, al proporcionar atención médica asequible a pacientes que pertenecen a minorías. El 64% de sus pacientes son latinos.

Ese era el caso de Miriam Barahona de Torres, una de las pacientes de esta clínica de bajo costo, quien fue una de las primeras en hacer uso del servicio de transporte de Uber Health.

“A veces estaba ansiosa por no encontrar a alguien que me llevara a las visitas médicas. En ocasiones mi hijo o mi esposo tenían que faltar al trabajo para llevarme, porque yo no conduzco y me resultó difícil encontrar otro medio de transporte. Con este programa ya no tengo que preocuparme para ir a mis visitas médicas”, dijo.

Otra de las pacientes latinas de este servicio de salud es Anner Contreras Herrera, quien es paciente crónica y todas las semanas debe ir a citas médicas al centro de salud en Charlotte.

“Me acostaba por la noche pensando cómo iba a hacer para ir a mis citas si no tengo transporte, mis amigos trabajan y no tengo los medios económicos para pagar el transporte. A veces casi le rogaba a alguien que me llevara a mi cita médica porque son muy importantes para mi salud. Cuando me enteré del programa de viajes de Uber, casi me eché a llorar y agradecí a Dios por Care Ring porque este programa es asombroso; los conductores llegan a tiempo, son amables y confiables, y me llevan de vuelta a casa sana y salva”, comentó.