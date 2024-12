Con el inicio de un nuevo año, es fundamental recordar la importancia de cuidar nuestra salud. Según datos del Instituto Nacional del Cáncer, el 13 % de las mujeres nacidas en Estados Unidos desarrollarán cáncer de mama en algún momento de su vida. Detectar esta enfermedad a tiempo puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y complicaciones mayores. Una forma de hacerlo es con mamografías.

Por esta razón, Governors' Village STEM Academy, junto con The Elizabeth House Foundation y The SchermCo Foundation, organizarán un evento llamado Pink Pop Up para ofrecer mamografías gratuitas a la comunidad.

Mamografías gratis: ¡reserva tu espacio!

El evento se llevará a cabo el miércoles 26 de febrero, en Governors' Village STEM Academy (7910 Neal Rd, Charlotte, NC 28262) y contará con un autobús equipado para realizar mamografías durante todo el día.

Si estás interesada en realizarte una mamografía gratuita o conoces a alguien que lo esté, es necesario completar un formulario previo. Para recibir la documentación requerida, escribe un correo a kimberly@schermcofoundation.org antes del 10 de enero.

Esta es una oportunidad única para priorizar tu salud y prevenir diagnósticos tardíos. ¡Aprovecha este recurso gratuito y comparte la información con tus seres queridos!

¿Por qué son importantes las mamografías?

La mamografía es una herramienta fundamental para la detección temprana del cáncer de mama. Este examen, que utiliza rayos X, permite identificar lesiones antes de que se conviertan en cáncer o detectarlas en etapas tempranas, cuando el tratamiento es más efectivo.

Ventajas de una detección temprana:

Reducción de diagnósticos tardíos.

Tratamientos menos invasivos.

Mayor tasa de supervivencia en pacientes diagnosticadas.

¿Cuándo y cómo realizarse una mamografía?

Los especialistas recomiendan seguir estas pautas generales:

Realizar la primera mamografía entre los 40 y 50 años , dependiendo de las recomendaciones de tu médico.

, dependiendo de las recomendaciones de tu médico. Repetir el examen cada uno o dos años hasta los 75 años.

hasta los 75 años. En caso de alto riesgo (historial familiar de cáncer de mama o mutación genética BRCA1/BRCA2), podría ser necesario empezar en los 30 años.

Consejos para el día del examen:

Evita productos cosméticos: No uses cremas, lociones, talcos o desodorantes en las axilas. Estos pueden interferir con los resultados del estudio. Programa el estudio después de tu periodo menstrual: Durante la menstruación, los senos pueden estar más sensibles, lo que puede causar molestias adicionales. Mantén la calma: Aunque puede ser incómodo, el procedimiento es rápido y sencillo.

Pink Pop Up: Salud al alcance de todos

Este evento no solo busca ofrecer mamografías gratuitas, sino también crear conciencia sobre la importancia de la prevención y el cuidado personal. Gracias a la colaboración de organizaciones como The Elizabeth House Foundation y The SchermCo Foundation, más mujeres podrán acceder a este examen fundamental.

