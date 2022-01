Un museo de Charlotte tendrá un evento para celebrar el Día de Reyes. Este evento del Día de Reyes será organizado por el museo Levine of the New South.

El evento originalmente iba a tener lugar en persona, pero ahora se llevará a cabo virtualmente el jueves 13 de enero de 7 p.m. a 8 p.m.

Día de Reyes en Charlotte

Este evento gratuito para toda la familia contará con lo siguiente:

Canciones de Villancico

de Villancico Baile

Contando historias

Actuaciones musicales

Este evento se presenta en asociación entre el museo Levine of the New South, Fiestas Patrias, Manolo’s Bakery y Soy Latino Como Tú.

Puede ver el evento en la página de Facebook del museo o en su canal de YouTube.

¿Qué es el Día de Reyes?

Esta festividad representa el día en que los Tres Reyes Magos entregaron regalos a Jesus. La Fiesta de los Reyes Magos se celebra el 6 de enero.

Museo Levine of the New South

El Museo Levine tiene como objetivo crear exhibiciones y programas con, para y sobre las diversas comunidades que viven en el condado de Mecklenburg.

Celebran la historia y la cultura a través de fiestas que honran a diferentes comunidades como las siguientes:

Día de los Muertos,

Día de los Reyes Magos,

El día de Martin Luther King y más

Para las últimas noticias locales y en español, visite a La Noticia.