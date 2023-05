Aunque para algunos resulte ser un trámite molesto que requiere hacer cambios en la agenda, el cónsul de Honduras, Enrique Flores, aclaró que es necesario que los hondureños que iniciaron su trámite de pasaporte en Charlotte antes del 11 de julio del 2022 se acerquen a la sede consular ubicada en la Ciudad Reina y realicen nuevamente el proceso para entregarles el documento.

“Tienen que venir porque necesitamos hacer un proceso que se llama recaptura, que es volver a tomar la fotografía y huellas digitales y luego les vamos a entregar los pasaportes”, invitó,

Más de 2,000 hondureños no retiraron su pasaporte

El cónsul explicó que desde que inició su gestión (el 11 de julio del 2022) todos los pasaportes que se tramitan diariamente son entregados en ese mismo proceso y que de los 8,642 pasaportes sin imprimir que dejó el gobierno anterior (de Honduras) se han entregado 6,432. No obstante, hay más de 2 mil hondureños que iniciaron su trámite, pero no los han retirado.

“Ellos (el consulado) no tenían ni tinta ni papel para las impresoras, el equipo de impresión nunca se instaló… Era el único consulado que no tenía equipo para imprimir pasaporte y tenían la mora más larga de pasaportes en Estados Unidos”, explicó el cónsul luego de tres meses de haber iniciado su gestión.

Hoy considera como un logro haber tramitado más de 6 mil pasaportes pendientes. No obstante, insiste en que los 2,210 hondureños que iniciaron este trámite, retiren su documento de identidad.

Pasaportes pendientes se entregan sin cita y sin pagar otra vez

“Tienen que venir, no tienen que pagar nuevamente ni pedir cita, y nosotros podemos tomar la información que quedó en el sistema, pero tenemos que volver a hacer el proceso completo, como la toma de huellas, la fotografía actual e introducir los datos para poder imprimir el pasaporte y entregarlos”, aclaró Flores, quien informó que desde su gestión no se han reportado demoras para la entrega de pasaportes.

“Nosotros no tenemos pendientes ningún pasaporte, los entregamos el mismo día. Solo hubo unos días, 12 y 13 de febrero y otra fecha de marzo, en la cual no pudimos imprimirlos porque no había sistema a nivel de los consulados, pero al otro día los comenzamos a entregar y solo quedaron como 4 a 5 pendientes de personas que no los han retirado”, dijo.

¿Cuáles son los requisitos para recibir un pasaporte?

En lo que respecta a los pasaportes pendientes por la gestión anterior, explicó que mucha de la información quedó registrada en el sistema (como los datos de la persona, el pago de su trámite, información de las actas de nacimientos y matrimonio, entre otros), pero es necesario que se tomen nuevamente la fotografía y añadir las huellas, un proceso que anteriormente no se realizaba.

“Esto es algo que ellos no informaron a la población, sino que les dijeron que este les iba a llegar por correo y este no va a llegar, tienen que venir y aquí se les va a entregar, pero las personas que están viniendo para la recaptura son muy pocas, cinco, a veces solo dos. No están viniendo casi y lo único que necesitamos es que vengan”, indicó.

Para tramitar este pasaporte pendiente, lo que sí deben los hondureños es presentar su Tarjeta de Identidad de Honduras o de no tenerla, mostrar otra identificación para confirmar su identidad, incluyendo su pasaporte vencido.

Para nuevos trámites, actualmente el pasaporte tiene un valor de $60 y $75 según su duración (5 o 10 años) y deben presentar otros documentos, para conocer cuáles son y obtener una cita, ingresar al siguiente enlace.

¿Cuándo y dónde puedo obtener mi pasaporte hondureño pendiente?

El diplomático aseveró: “No hay ningún plazo, porque nosotros somos quienes estamos en deuda con estas personas a quienes no se les entregó el pasaporte por circunstancias que no son atribuibles a ellas. Al contrario, fue un problema del gobierno, pero no el nuestro, sino el gobierno anterior”.

Sin embargo, la recomendación del cónsul es ir a partir de la próxima semana (22 de mayo) para ir a realizar este trámite de retirar su documento de identidad, debido a que se encuentran en la espera de más libretas de pasaportes.

“Honduras pidió libretas nuevas de pasaportes y el proveedor no las entregó a tiempo. Entonces se retrasó el envío a los consulados. Lastimosamente, nosotros somos el consulado que más entrega pasaportes, entonces somos los que quedamos sin libretas para trabajar hoy. Por estos días, podemos capturar la información y hacer todo el proceso, excepto la impresión, porque no tenemos los insumos”, dijo.

Explicó:

“El Banco Central es la institución que se encarga del manejo de ingresos fiscales y libretas y al ser un ente que trabaja de forma eficiente, es posible que ya hoy o mañana envíen estas libretas y dependemos, es del servicio de envíos y de no haber retraso, normalmente tardan dos días. Esperamos contar con ellas este viernes”.

Aclaró que una vez que reciban las libretas continúan entregando los pasaportes e invitó a la comunidad hondureña estar al tanto de sus redes sociales, para ir a retirar su documento.

En lo que respecta a dónde retirar el pasaporte, la sede del consulado de Honduras en Charlotte se encuentra ubicada en 5820 E W.T. Harris Blvd Suite 3118-G/J.