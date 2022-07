La Noticia es un diario con sede en Charlotte, Carolina del Norte, el cual trabaja constantemente para tener los mejores contenidos en español y es liderado por Hilda Gurdián, quien vio la necesidad de noticias e información en la comunidad latina de Charlotte.

Te puede interesar:

La Noticia, un diario con 25 años de experiencia

A lo largo de 25 años, La Noticia ha trabajado para satisfacer esta necesidad publicando el periódico en español, el cual es uno de los más exitosos en Carolina del Norte.

Un artículo en la revista Entrepreneur llamó la atención de Hilda Gurdián y su esposo, Álvaro, en 1990, mientras criaban a dos niños en Caracas, Venezuela y se preguntaban a dónde podrían mudarse para tener una mayor cantidad de oportunidades.

En aquel entonces leyeron acerca de un pueblo llamado Charlotte, según el artículo, era una de las 10 mejores ciudades de Estados Unidos para iniciar un negocio.

Una vez que vieron esto, se comunicaron con el consulado e investigaron un poco: Charlotte tenía una población latina en rápido crecimiento y sería un buen mercado para iniciar una empresa de medios en español.

La familia Gurdián provienen de un linaje del periodismo de calidad

Hilda Gurdián y su esposo eran de familias propietarias de periódicos y estaciones de radio, tenía experiencia vendiendo anuncios para los periódicos de su familia.

Tanto Hilda como Álvaro habían estudiado en Inglaterra y sabían lo que era vivir en el extranjero, por lo que decidieron dar el salto con sus dos hijos, de 7 y 11 años.

“Todos decían: ‘Debes estar loco. ¿Conoces a alguien en Charlotte?’ No. ‘¿Tienes trabajo en Charlotte?’ No. ‘¿Has estado alguna vez en Charlotte?’ No”, se ríe Gurdián al recordar la conversación con familiares.

Los Gurdián llegaron a Charlotte en julio de 1992 y rápidamente formaron una empresa y desarrollaron para 1997 el periódico en español La Noticia, el primer medio de este tipo en servir al mercado latino local.

Hizo malabarismos con el uso de un sombrero de reportero y editor con la organización de reuniones con anunciantes potenciales, muchos de los cuales lucharon al principio por comprender que la población hispana en auge estaba llena de consumidores potenciales.

Ahora, la empresa tiene alrededor de 30 empleados, con publicaciones impresas y digitales en cuatro mercados.

P: Cuando decidió lanzar una publicación periodística, ¿cómo empezó?

Tuvimos mucho apoyo. Primero fuimos al Charlotte Observer, y hablamos con Peter Ridder, quien era el editor en ese entonces, y nos dio consejos y apoyo y fue nuestro mentor. Luego nos reunimos con Mark Ethridge, quien era el editor del (Charlotte) Business Journal. Nos tomó del brazo y también fue un mentor.

El éxito de que nos dieran la bienvenida fue instantáneo, pero lo que no fue instantáneo fue lograr que los dueños de los negocios se convirtieran en anunciantes en La Noticia. En ese entonces, no vieron eso como una necesidad, no lo entendieron.

Recuerdo ir a todos esos negocios en Independence Boulevard y muchas otras calles, hablarles sobre convertirse en anunciantes y decían: "No, no estamos interesados". No vieron el beneficio de atraer clientes latinos.

Creo que algunos de ellos no tenían idea de lo que estaban hablando. Los latinos éramos nuevos en la comunidad en ese entonces y no entendían lo que estaba pasando. El proceso de educar a los dueños de negocios y convertirlos en anunciantes no fue un éxito instantáneo. Eso tomó tiempo.

P: Entonces, ¿cómo cambiaste tu estrategia?

Obviamente, las ventas de anuncios finalmente despegaron. Recuerdo que estaba frustrada porque creo que había hablado con 99 de estos dueños o gerentes de negocios, y todos dijeron “no”.

Entonces nos dimos cuenta que teníamos que cambiar la estrategia para educarlos. Necesitábamos explicarles por qué estábamos aquí, quiénes éramos, por qué era importante para ellos publicitar y atraer a esos clientes, porque esas eran personas que tenían dinero para comprar productos y servicios de la misma manera que lo haría cualquier otra persona en Charlotte. Así que les convenía atraerlos como clientes. Les explicamos que esto iba a seguir creciendo en este segmento de la población.

La otra cosa que temían las empresas es “¿Qué pasa si vienen a nuestra tienda y no hablamos español? ¿Cómo nos vamos a comunicar?”. Fue entonces cuando comenzamos a educarlos sobre cómo preparar sus empresas y contratar personas que fueran latinos o hablaran español, para que se hicieran cargo de esos nuevos clientes por ellos.

Los ayudamos a escribir anuncios de trabajo y luego, cuando se sintieron cómodos, comenzaron a contratar gente. Eso fue lo mejor. Entonces muchas de las empresas, tal vez concesionarios de automóviles, compañías de seguros o incluso grandes empresas, comenzaron a contratar a más latinos y se anunciaron en La Noticia, diciendo: “Tenemos a María aquí, y ella es de Venezuela. Ven a nosotros y ella puede ayudarte.”

P: Ningún negocio sobrevive 25 años sin algunos desafíos importantes. ¿Cuáles sobresalen en tu mente?

En 2008, la recesión nos afectó mucho. Perdimos en ese año alrededor del 40% de nuestros ingresos. Perdimos publicidad de los bancos, de las inmobiliarias, de los concesionarios de coches. Principalmente todas las grandes empresas que estaban apoyando a La Noticia comprando publicidad, las perdimos.

Tuvimos que reducir personal. Tuvimos que pedirles a las personas que teníamos que redujeran sus salarios. Tuvimos que reducir el número de páginas del periódico para ahorrar dinero. Pero perseveramos. Creo que trabajamos más duro que antes para poder sobrevivir a la crisis. Y lo hicimos. Nunca perdimos la fe. Somos un pueblo de fe, así que eso ayudó. No entramos en pánico. Sobrevivimos a la crisis y aprendimos que todas las crisis son temporales y que tenemos que planificar para esas crisis.

Después de eso, nos recuperamos muy bien, y mucho del crecimiento de La Noticia vino después de eso. La expansión a otros mercados se produjo dos años después. Otro desafío fue la pandemia del coronavirus, que afectó a todos. Se perdió el veinticinco por ciento de los ingresos.

Pero aplicamos los mismos principios que aplicamos cuando tuvimos otras crisis: mantener la concentración, trabajar duro, no entrar en pánico. Ahorrar dinero para que cuando vengan momentos difíciles, tengamos dinero en el banco y puedas sobrevivir. En este momento, nos estamos preparando. Todo el mundo habla de una recesión, por lo que debemos ser conscientes de ello, prepararnos y ahorrar. Tenga dinero en el banco, efectivo, porque el efectivo será importante si los ingresos disminuyen y debe tener dinero para sobrevivir.

P: Sus periódicos están ahora en cuatro mercados. ¿Cómo diste el salto a la expansión?

Era algo que estábamos pensando hacer durante mucho tiempo, pero no veíamos cómo hacerlo. Fue un reto, pero decidimos que teníamos que hacer esto. Primero nos expandimos a Asheville; un mercado pequeño para probar las aguas y ver cómo se expande a otro mercado.

Eso salió bien, y tuvimos el apoyo de un mentor allí, un pastor de la iglesia bautista que ya falleció. Era un buen escritor y tenía excelentes relaciones en la comunidad latina. Nos ayudó con la distribución y la escritura de las historias. Tenía otro reportero debajo de él escribiendo historias. Luego vinieron los anunciantes.

Luego empezamos en Raleigh. Mi esposo y yo nos mudamos a Raleigh. Mi hijo Álvaro comenzó a trabajar con nosotros en 2003 justo después de terminar la universidad. (Los Gurdián tienen otro hijo, Robert, quien vive en Nueva York y trabaja para J.P. Morgan).

Álvaro tiene un título en informática, lo cual es excelente porque ayudó en la segunda fase de La Noticia, que es la transformación digital. Mi esposo y yo alquilamos un apartamento en Raleigh y trabajábamos allí de lunes a viernes. Luego, los fines de semana veníamos a la casa aquí (en Charlotte). Fue tan agotador.

Teníamos una oficina y comenzamos a contratar un reportero, dos reporteros, vendedores y distribución. Lo instalamos y funcionaba muy bien, nos mudamos a Greensboro e hicimos lo mismo: abrimos una oficina y comenzamos a contratar gente. Tenemos unos 30 empleados y unos 13 escritores colaboradores que escriben para nosotros, algunos de forma regular.

Independientemente de la creencia común de que los periódicos se están muriendo, a La Noticia le está yendo bien. Nuestros periódicos salen todos los miércoles. Todavía tenemos un gran porcentaje de nuestra audiencia que prefiere leer sus noticias e información en papel. Estaremos allí para ellos hasta que no nos necesiten, pero nos damos cuenta de que el futuro es digital.

Todos van a pasar a lo digital algún día. Tenemos una gran audiencia en digital también. Estamos muy contentos con lo que hemos hecho. Disponemos de la web La Noticia. Tenemos cuatro boletines diarios, seis canales de redes sociales, que incluye un canal de YouTube. Y está creciendo.

Para leer la entrevista completa a Hilda Gurdián, CEO de La Noticia, puede dar click aquí.