La celebración de la Navidad ha terminado, ¿pudo disfrutar celebrar con su familia? Ahora viene la víspera de Año Nuevo, ¿ya tiene planes de cómo lo va celebrar? Sino a continuación conocerá como la Ciudad de Charlotte espera la llegada del Año Nuevo.

La ciudad de Charlotte conocida como Queen City te invita a su celebración de víspera de Año Nuevo el viernes 31 de diciembre empezando a las 8:00 p.m. El evento es completamente gratis pero habrá caminos de comida disponibles para que compre.

Podrás disfrutar de varias actividades del evento a lado de tu familia de una manera divertida y segura. La celebración tendrá lugar en Tryon Street y Levine Avenue of the Arts (550 S Tryon St, Charlotte, NC 28202).

Esperando el Año Nuevo en Charlotte

Un DJ y camiones de comida darán inicio a la celebración a las 8:00 p.m., y luego a las 10:00 p.m., la banda de Charlotte, Mo Money, subirá al escenario para dar una presentación en vivo.

El alcalde de Charlotte, Vi Lyles, representantes del patrocinador Ally y otros liderarán la cuenta regresiva.

Justo antes de la medianoche, comenzará la cuenta regresiva hasta 2022 y se encenderá la corona de Charlotte. Y los fuegos artificiales se lanzarán a la medianoche en celebración del Nuevo Año.

Disfruta de la celebración de víspera de Año Nuevo en Charlotte.( Foto: de Patrick Schneider para Charlotte Center City Partners).

La celebración de víspera de Año Nuevo

Esta celebración en Charlotte es gratuita e incluye fuegos artificiales, camiones de comida, música en vivo y mucho más. La celebración empieza a las 8:00 p.m. habrá:

Música en vivo.

Iluminación de la corona de Queen City.

Un DJ.

Camiones de comida.

Coronas de papel para los niños.

Fuegos artificiales a la medianoche.

Dónde: Tryon Street and Levine Avenue of the Arts.

Dirección: 550 S Tryon St, Charlotte, NC 28202

Cuándo: El viernes 31 de diciembre

Horario: Empieza a las 8:00 p.m.

Costo: Gratis.

Se recomienda usar mascarilla por precaución del COVID-19.

Donde estacionarse

Siempre es bueno saber donde es el mejor lugar para estacionarse. Para este evento se recomienda utilizar el transporte público para que la velada sea fácil y asequible. Las mejores paradas de la Línea Azul son:

CTC Station

3rd Street Station

Stonewall Station

Debe tomar en cuenta que Levine Avenue of the Arts cerrará (ubicando entre South Tryon y South Church) a las 9:00 a.m. el 31 de diciembre. Y luego, South Tryon Street se cerrará (ubicando entre Stonewall Street y MLK Boulevard) a partir de las 5 p.m. Ambas calles reabrirán durante la noche para el evento.