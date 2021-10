El diácono David Reiser de la Iglesia Católica Nuestra Señora de la Asunción (OLA por su sigla en inglés) en Charlotte dice que su iglesia y los líderes de la fe católica quieren que la gente se vacune contra el COVID-19.

“El Papa, los obispos, todos dicen que está bien recibir la vacuna — que no hay problemas con esto y está seguro”, dijo el diácono a La Noticia.

OLA tendrá una clínica de vacunación este fin de semana, junto con el Departamento de Salud Pública del Condado de Mecklenburg (MCPH) para acercar las vacunas a la comunidad católica y a los habitantes del área oeste de la ciudad, donde se encuentra la iglesia.

Las personas que asisten a la clínica el sábado 23 de octubre pueden recibir su primera, segunda, o tercera (dosis de refuerzo) vacuna contra el COVID-19. También podrán hacerse una prueba de Coronavirus gratis.

Cualquier persona mayor de 12 años se podrá vacunarse de modo gratuito en el evento, sin exigir ninguna forma de identificación o tarjeta de seguro médico. No tiene que ser miembro de la iglesia para recibir vacuna.

“No se necesita inscribir. Sin identificación son bienvenidos para recibir la vacuna,” dijo el diácono. “Es un gran servicio a la comunidad”.

La Dra. Meg Sullivan, directora médica de MCPH dice que aunque no se requiere identificación, si es recomendado que lleve su tarjeta de vacunación si ha recibido alguna dosis de vacuna anteriormente.

También alienta a cualquier persona con dudas que hable con alguien con quien tiene confianza y con alguien con “la información correcta”.

“Por favor llame al Departamento de Salud Pública, llame a su médico, hable con alguien en la iglesia”, dijo la Dra. Sullivan.

Detalles sobre el evento de vacunación

El evento de vacunación y pruebas de Coronavirus se llevarán a cabo el sábado 23 de octubre de las 9:00 a.m. a las 12:00 p.m. en Our Lady of The Assumption Catholic Church.

Foto Our Lady of The Assumption Catholic Church

Si recibe su primera dosis en OLA, no debe regresar a la iglesia para recibir su segunda dosis. Puede recibir su segunda dosis o dosis de refuerzo donde sea que ofrecen vacunas contra COVID-19.

“Sabemos que hay muchos lugares que ya están ofreciendo casi cada día la vacuna, entonces pueden ir a cualquier lugar” dijo la Dra. Sullivan.

La Iglesia de Our Lady of The Assumption Catholic Church se encuentra en 4207 Shamrock Drive, Charlotte, NC 28215.

Para ponerse en contacto con el Departamento de Salud Pública del Condado de Mecklenburg, visite MeckNC.gov/HealthDepartment o llame al 980-314-9400.

