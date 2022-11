El número creciente de quejas que llegó al Consulado General de Honduras en Charlotte, obligó a la sede a tomar una drástica decisión: los usuarios ahora serán recibidos por la puerta de atrás desde este 15 de noviembre y hasta nuevo aviso.

De acuerdo con el cónsul de Honduras, Enrique Flores, esta decisión obedece a una petición por parte de los dueños del centro comercial East Town Market, quienes ya le habían advertido que por la gran cantidad de personas presentes en el estacionamiento, tenía dos opciones: recibir a los hondureños por la puerta de atrás o arriesgarse a la disolución del contrato. Para el diplomático, la mejor opción fue continuar atendiendo a los hondureños en el mismo local.

“Es denigrante”

Flores comentó a La Noticia que desde que la sede consular comenzó a recibir quejas por parte de los dueños del centro comercial, implementó diferentes alternativas: adquirió más sillas para recibir a los usuarios dentro del local, compró separadores de filas, basureros y emitieron un comunicado advirtiendo sobre las normas que se debían cumplir para evitar esta medida.

Cónsul de Honduras en Charlotte, Enrique Flores.

“Para mí esto es denigrante. Que un hondureño deba ser recibido en su casa por la puerta de atrás”, consideró.

El cónsul explicó una de las cláusulas en el contrato que firmó con los dueños del establecimiento, establece, que este se puede terminar en cualquier momento. “Si perdemos el local, más 200 pasaportes se estarían dejando de imprimir a diario y se unirían a la lista de pasaportes en mora que nos dejaron”, advirtió.

“Vamos a volver a la entrada principal. Esto es temporal. La meta de nosotros es que a finales del año ya tengamos toda la recaptura y en enero trabajemos solo con nuevas citas”, adelantó.

Basura en el consulado de Honduras en Charlotte (Foto: Consulado General de Honduras en Charlotte Facebook).

“Yo sé que es difícil pedirles paciencia, porque sé que es una población que ha estado prácticamente abandonada (...) Yo también fui inmigrante y entiendo lo que ellos están pasando porque yo también estuve allí”, añadió.

Horas esperando afuera del consulado

La reacción de los hondureños que llegaron a la sede consular y se enteraron de esta noticia no se hizo esperar. Algunos de ellos manifestaron su disgusto por tener que esperar a la intemperie y quedar expuestos a las inclemencias del clima.

“Es difícil todo lo que tiene que hacer uno, aguantar frío y todo eso, incluso va a llover y uno tiene que aguantar porque necesitamos el pasaporte”, comentó Gabriel López, quien dijo que esperó en las afueras de la sede consular por cinco horas. “Por unos pagan todos”, agregó.

“Nos parece bien en el aspecto de que ya no hay basura, ni está ese relajo que había en el frente, pero me parece que lo más justo es que nos den un espacio más grande en donde nuestros compatriotas puedan estar adentro”, manifestó Marta Barahona, quien lamentó que sus compatriotas tuvieran que esperar en medio del frío con sus hijos en brazos. “Eso es algo que no se debe hacer, pero hay un montón de madres que no tienen en dónde dejar a sus hijos y por eso es que los traen”, dijo.

Carlos Saavedra manejó por cuatro horas desde Wilmington, pero optó por retirarse de la fila y volver otro día. “Yo vine por mi pasaporte hace 15 días y no hubo dificultad. Entré al local y me lo dieron, pero hoy vine con mi hija y veo que hay mucha gente haciendo fila afuera y no veo que nadie entre”, aseguró.

El Consulado de Honduras en Charlotte se encuentra en: 5820 E W.T. Harris Blvd Suite 3118-G/J.