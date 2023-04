El Centro Cultural e Internacional Midwood (MICC en inglés) en Central Avenue alguna vez albergó a más de una docena de grupos sin fines de lucro, muchos de los cuales sirvieron a las comunidades artísticas e inmigrantes de Charlotte.

Eso fue antes de que el distrito escolar de Charlotte-Mecklenburg, CMS, vendió el sitio a una empresa de desarrollo, Conformity Corporation, en el 2021.

Los inquilinos restantes deben desalojar el sitio antes de junio, y un corredor de propiedades ahora anuncia que el lugar hito histórico tendrá una oportunidad de desarrollo “extremadamente rara”.

International House está cerrando sus últimas semanas en el sitio de 1817 Central Avenue, antes de que finalice el contrato de arrendamiento en junio.

La directora Autumn Weil dice que habían construido una comunidad de personas con mentalidad internacional durante 12 años en la antigua Escuela Primaria Midwood. El sitio abrió por primera vez en 1935 y fue designado como un sitio histórico en el 2016 por la Comisión de Monumentos Históricos de Charlotte-Mecklenburg.

“Cuando este edificio estaba completamente ocupado, teníamos de 15 a 20 personas diferentes que tenían espacio de oficina aquí, incluidos: Charlotte Lit, the Light (Factory), ActionNC, League of Women Voters, Grameen Bank, la Asociación Japonesa. Podría seguir y seguir”, dijo Weil. “Y ahora todos vamos por caminos separados”.

El equipo está en proceso de empacar sus cosas para desalojar el sitio antes de junio. - Foto: Kayla Young, La Noticia/WFAE

Charlotte Lit se mudó al sitio de "coworking hygge" en Belmont. The Light Factory se mudó al Centro VAPA en el Fourth Ward. Y ahora International House está preparando una mudanza a Elizabeth, frente al parque Independence.

“De alguna manera, tendremos un regreso a casa. Hace cuarenta y dos años, fuimos fundados en la Iglesia Bautista de St. John en Elizabeth”, dijo. “Fuimos fundados por un grupo de familias que se habían mudado aquí de todo el mundo para que pudieran crear una comunidad”.

La ubicación de Elizabeth, en 1611 East 7th Street, viene con ventajas, como espacios de estacionamiento dedicados y proximidad al transporte público. Pero la búsqueda de un nuevo hogar fue difícil. Se tardó más de un año en encontrar un local adecuado.

“Tendremos dos salones de clases como los que tenemos ahora para nuestras clases de adquisición del idioma inglés. Tendremos una clínica de derecho, como la tenemos ahora, y un área del club cultural. Por lo tanto, no perdemos nada de lo que estábamos haciendo con respecto a nuestra misión”, agregó Weil.

Se espera que International House cierre durante aproximadamente una semana a fines de mayo y vuelva a abrir el 30 de mayo, el martes posterior a Memorial Day, el Día de los caídos.

La nueva ubicación es más pequeña, alrededor de 5,000 pies cuadrados en comparación con los 13,000 que tenían en Plaza Midwood. Por lo tanto, la organización no podrá ofrecer un espacio compartido como lo hacía antes.

La nueva oficina de International House tendrá salones para clases y clubes culturales. - Foto: Kayla Young, La Noticia/WFAE

“Una de las cosas más importantes que creo que pudimos ofrecer a la comunidad fue nuestro auditorio. Tendríamos festivales internacionales aquí. Realmente todos los fines de semana nuestro auditorio se alquila”, dijo. “Y desafortunadamente, no podemos replicar eso. Y creo que eso es lo más grande que se va a perder”.

El corredor de propiedades Jones Lang LaSalle, o JLL, está promoviendo la ubicación de Plaza Midwood para la reurbanización como un sitio comercial o de uso mixto. Un folleto de marketing describe el sitio como “ubicado estratégicamente en el corazón de Plaza Midwood” y como una “oportunidad insustituible” para el desarrollo. El folleto no menciona que el sitio está designado como un sitio histórico.

Stewart Gray es gerente de programas de la Comisión de Monumentos Históricos de Charlotte-Mecklenburg. Él dice que espera que cualquier remodelación busque incorporar componentes históricos.

“Es un edificio escolar bien conservado de principios del siglo XX, que obviamente fue una parte central del vecindario históricamente y, designado debido a esa importancia hace varios años. Y sería lamentable que la comunidad perdiera ese recurso histórico”, dijo Gray.

Si se presentara una solicitud de demolición para el sitio, Gray dice que la comisión podría retrasar la acción hasta por un año. Durante ese año, buscarían encontrar una solución de preservación para la propiedad.

El corredor de propiedades JLL no respondió a nuestra solicitud de comentarios.

Esta historia fue producida mediante una colaboración entre WFAE y La Noticia con Report for America. Puedes leerla en inglés en WFAE. This story is available in English on WFAE.