Cinco organizaciones sin fines de lucro del condado de Mecklenburg recibirán subvenciones de la Fundación Duke Energy para avanzar iniciativas de justicia social y equidad racial. Uno de los beneficiarios, Camino Health Center de Charlotte, busca apoyar a los latinos con talleres enfocados en las necesidades profesionales y personales de la comunidad.

Los programas del centro se desarrollan con base a los comentarios de la comunidad, dijo Paola García, la gerente de relaciones públicas de Camino.

Podría interesarte:¿Cómo puede beneficiarse con los servicios de Camino Health Center? (lanoticia.com)

“Somos una organización guiada por los datos pero centrada en las personas”, dijo. “Entonces, todos nuestros programas y servicios se implementan porque las personas a las que servimos nos han dicho directamente que esto es lo que necesitamos”.

Así es como se eligen los temas educativos de Arriba, una serie de talleres lanzada este año que busca derribar las barreras para el éxito latino. El programa es uno de los 40 en el estado que fue elegido para recibir una subvención de $25,000 dólares de la Duke Energy Foundation.

Otros beneficiarios de subvenciones en el condado de Mecklenburg fueron Carolina Youth Coalition, International House of Metrolina, Race Matters for Juvenile Justice y Year Up.

Programa ayuda y muestra el camino para cuidar la chequera

“Algunos de los programas incluyen desarrollo de la fuerza laboral y clases de inglés como segundo idioma”, dijo García. “Estamos ayudando a los latinos para aprender a iniciar sus negocios y administrar sus negocios. Estamos ayudando a aprender a cuadrar las chequeras”.

Dijo que la inscripción en los talleres ha sido impulsada por el boca a boca y, en este momento, la demanda es alta. Una de las razones, explicó, es porque no hay otros programas como este que se impartan en español.

Camino también realizó su primera feria de empresarios el mes pasado, con 22 empresarios latinos invitados a vender sus productos en el campus de Camino en Stetson Drive.

Esta historia fue producida mediante una colaboración entre WFAE y La Noticia. Puedes leerla en inglés en WFAE. This story is available in English on WFAE.