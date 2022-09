Era el día de San Valentín de 1994 cuando el artista Francisco González, sin darse cuenta, comenzó su mudanza a Charlotte. Había viajado desde la Ciudad de México para ver a un amigo enfermo en San Francisco.

“Estaba muy débil. Y él dijo, 'salga, es San Valentín'. Tal vez encuentres el amor”, dijo González. “Había un pequeño bar en la calle Castro que estaba abierto. Entonces, fui a ese pequeño bar. Él estaba allí y luego empezamos a bailar”.

Ese hombre era su futuro esposo, Michael, quien estaba de visita desde Charlotte. Los dos aparecen abrazados en la obra de González, “With Love and Compassion” (“Con amor y compasión”).

Su tributo a su historia de amor es una de las dos obras de arte sobre la experiencia inmigrante que se subastarán el viernes, como parte de una recaudación de fondos para International House, una organización sin fines de lucro que promueve las culturas e integración de los inmigrantes.

“La imagen principal es un retrato mío y de mi esposo. Él está cubierto con la bandera mexicana y yo estoy usando la bandera estadounidense”, dijo González. “Abajo a la mano izquierda hay un teléfono porque me llamaba desde su oficina. Luego tengo las primeras cartas que intercambiamos en 1994”.

Sin embargo, construir una vida juntos en Charlotte no fue fácil. No podrían casarse durante 20 años debido a las restricciones al matrimonio entre personas del mismo sexo. Durante ese tiempo, González se vio obligado a vivir escondido.

“Creo que todavía se lleva un trauma. Todavía está allí en mi cabeza. Pero sí, yo sé que hice lo correcto al venir aquí”, dijo. “Aquí me concentro en mi arte. Fue mi esposo quien me dijo: ‘Está bien, quiero que hagas algo creativo porque eso es lo que hacías antes’. Y esa fue la primera vez que alguien me animó”.

Aguinaldo Santos ha dedicado su retrato, "Brothers", a un amigo en Brasil que lo inspiró a seguir creando arte. - Foto: Kayla Young

El segundo artista destacado, Aguinaldo Santos de Brasil, rinde homenaje a un amigo de la infancia, Lucas, con un retrato en blanco y negro titulado “Brothers” (“Hermanos”). Cuando Santos se mudó a Charlotte para estudiar en Central Piedmont Community College en 2018, su amigo le motivó a seguir creando arte.

“Él dijo: ‘Oye, se ve bien. Hazlo por ti. No lo hagas por los demás’. Y es un recordatorio en mi mente todo el tiempo”, dijo Santos. “Hace dos años, comencé a hacer arte para mí y me hizo sentir feliz porque recordaba cuando era niña haciendo mi arte y era como mi lugar de libertad”.

Vivir en Charlotte y crear arte representa la culminación de un sueño para Santos.

“Había soñado con Estados Unidos durante tanto tiempo porque crecí sin mis padres. Trabajo desde los 13 años”, dijo Santos. “Aquí no encontré dinero, como dice mucha gente, pero me encontré a mí mismo. Ese sueño que tuve, lo estoy viviendo ahora”.

La directora de International House, Autumn Weil, dice que la organización seleccionó las obras de arte, originalmente para una exposición titulada "The Journey" (“El viaje”), para representar la complejidad de las experiencias de los artistas inmigrantes.

“Los caminos por los que pasan muchos de ellos pueden ser tanto alegres como desgarradores y dolorosos. Y queríamos darles una plataforma para mostrar eso”, dijo Weil. “Ver una obra de arte en la que alguien se ha volcado debido a una experiencia que ha tenido, creo que trasciende las barreras del idioma”.

Las obras de arte serán dos de los principales artículos de la subasta el viernes durante la recaudación de fondos de International House "Tapas & Testimonials" en el Mint Museum Randolph.

Esta historia fue producida mediante una colaboración entre WFAE y La Noticia. Puedes leerla en inglés en WFAE. This story is available in English on WFAE.