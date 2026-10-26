Charlotte: ¿Dónde recibir la vacuna contra la gripe gratis?

Los habitantes de Charlotte que no tienen seguro médico o cuentan con cobertura limitada podrán recibir vacunas gratuitas contra la gripe durante cuatro jornadas de salud organizadas por el Departamento de Salud Pública del Condado de Mecklenburg y Cooperativa Latina Credit Union.

Las actividades se realizarán entre el 30 de octubre y el 11 de diciembre, en distintas sucursales de Cooperativa Latina en Charlotte.

Además de las vacunas contra la influenza, los asistentes podrán recibir información sobre servicios médicos, referencias a clínicas comunitarias y orientación para acceder a bancos de alimentos saludables.

Jornadas de vacunas gratis contra la gripe

Las cuatro jornadas de vacunación se realizarán de 9:30 a.m. a 2:00 p.m., en las siguientes fechas y lugares:

Fecha Sucursal Dirección Viernes 30 de octubre University 8601 University City Blvd., Charlotte Lunes 16 de noviembre Milton 3130 Milton Road, Charlotte Lunes 23 de noviembre Meridian 2510 Vista Drive, Suite 108, Charlotte Viernes 11 de diciembre South Boulevard 5910 South Boulevard, Charlotte

Las vacunas gratuitas contra la gripe estarán disponibles para personas sin seguro médico o con cobertura médica limitada.

También ofrecerán información médica y recursos comunitarios

Durante las jornadas, el personal de Salud Pública brindará orientación para que los residentes conozcan otros servicios disponibles en el condado.

Entre los recursos anunciados se encuentran:

Información de salud: recomendaciones para prevenir enfermedades y proteger el bienestar familiar.

recomendaciones para prevenir enfermedades y proteger el bienestar familiar. Referencias a clínicas comunitarias: orientación sobre dónde recibir atención médica.

orientación sobre dónde recibir atención médica. Acceso a alimentos saludables: conexiones con bancos de alimentos y recursos comunitarios.

La iniciativa busca facilitar el acceso a servicios preventivos, especialmente para quienes enfrentan dificultades económicas o carecen de cobertura médica suficiente.

¿Por qué es importante vacunarse contra la influenza?

El Departamento de Salud Pública de Mecklenburg recordó la importancia de tomar medidas preventivas durante la temporada de resfriados y gripe.

La vacunación contra la influenza o “flu” ayuda a reducir el riesgo de enfermar gravemente y desarrollar complicaciones relacionadas con el virus.

Las autoridades también recomiendan adoptar hábitos de prevención, como:

Lavarse las manos frecuentemente.

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

Permanecer en casa cuando se está enfermo.

Mantener al día las vacunas recomendadas.

Estas medidas pueden ayudar a disminuir la propagación de enfermedades respiratorias durante los meses más fríos.

¿Dónde conseguir vacunas gratuitas o de bajo costo en Mecklenburg?

Quienes no puedan asistir a las jornadas de Cooperativa Latina tienen otras alternativas.

El Departamento de Salud Pública informó que las vacunas también están disponibles en consultorios médicos y farmacias del Condado de Mecklenburg.

Las personas sin seguro médico pueden consultar las opciones gratuitas o de bajo costo que ofrecen algunas clínicas comunitarias.

Recursos oficiales:

Clínicas gratuitas y de bajo costo:

https://health.mecknc.gov/FreeLowCostClinics

Clínica de vacunación del Condado de Mecklenburg:

https://health.mecknc.gov/clinical-services/immunizations

La clínica de vacunación del condado también ofrece atención sin cita previa, según las autoridades.