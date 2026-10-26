Arrestan a joven de 17 años por muerte de niña latina

La Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) arrestó a una joven de 17 años acusada de atropellar a una niña de seis años y huir del lugar del accidente. La víctima, identificada como Mariana Espinoza, falleció en un hospital debido a la gravedad de sus heridas.

El accidente ocurrió el viernes 23 de octubre de 2026, alrededor de las 3:21 p.m., en Barrington Drive, cerca de la intersección con Lanecrest Drive, al norte de Charlotte.

La sospechosa fue identificada como Lachevis Finnie, de 17 años, quien enfrenta un cargo grave por abandonar el lugar de un accidente que provocó una muerte.

La Policía anunció el arresto el lunes 26 de octubre, después de localizar el vehículo presuntamente involucrado.

¿Cómo ocurrió el atropello mortal en Charlotte?

Según la investigación preliminar de CMPD, Mariana Espinoza, de seis años, cruzaba Barrington Drive cuando fue atropellada por un automóvil.

La conductora no se detuvo para prestar ayuda y abandonó el lugar en dirección norte por Barrington Drive, de acuerdo con las autoridades. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a la menor gravemente herida.

Paramédicos de MEDIC trasladaron a Mariana a un hospital de Charlotte, donde recibió atención médica de emergencia.

Sin embargo, la niña falleció el sábado 24 de octubre, como consecuencia de las lesiones sufridas en el atropello.

Las autoridades notificaron a sus familiares sobre su fallecimiento.

¿Cómo identificó CMPD a la sospechosa de causar muerte de una niña latina?

Después del accidente, los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves de CMPD comenzaron la búsqueda del vehículo involucrado.

Las autoridades difundieron una descripción de un Mercedes-Benz C250 gris, modelo entre 2012 y 2015, que habría escapado del lugar.

Según la Policía, el automóvil tenía un techo corredizo, daños considerables en la parrilla delantera, rines negros y una placa temporal.

También presentaba una tapa negra de combustible, descrita en el reporte policial como de acabado mate.

La investigación permitió identificar a Finnie como sospechosa después de que los oficiales realizaran una parada de tránsito al vehículo relacionado con el caso. La policía incautó un Mercedes-Benz modelo 2013 como evidencia.

¿Qué cargos enfrenta la joven de 17 años?

Tras su localización, Finnie fue arrestada y trasladada al Centro de Aplicación de la Ley de Charlotte (Law Enforcement Center), donde los investigadores la entrevistaron.

Al concluir el interrogatorio, las autoridades le imputaron un cargo de delito grave por abandonar la escena de un accidente que causó una muerte (Felony Hit and Run – Death).

El comunicado no especifica si la sospechosa enfrenta otros cargos, si contaba con una licencia de conducir válida o si las autoridades investigan factores adicionales relacionados con el accidente.

Tampoco informa sobre su situación de custodia después de la entrevista.

El cargo constituye una acusación penal y Finnie se presume inocente mientras no se demuestre su culpabilidad.

Policía pide información sobre el atropello de Mariana Espinoza

CMPD informó que la investigación continúa abierta.

En las diligencias participaron detectives de accidentes graves, oficiales de la unidad especializada en conducción bajo los efectos del alcohol, investigadores de la escena del crimen, bomberos y paramédicos.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que haya presenciado el atropello o tenga información adicional se comunique con los investigadores.

Contactos para aportar información:

Detective Worthy: 704-432-2169, extensión 4.

704-432-2169, extensión 4. Charlotte Crime Stoppers: 704-334-1600.

704-334-1600. Denuncias anónimas: https://charlottecrimestoppers.com/

El número de referencia del caso es 20261023-1521-00.