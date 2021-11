"Se pronostica que las temperaturas tocarán fondo en los 20 grados superiores a -30 grados en estas áreas", señaló el NWS.

A través de redes sociales, informaron que estas temperaturas podrían afectar a las plantas y otras vegetaciones que estén desprotegidas.

Las temperaturas más bajas se esperan entre las 2:00 AM y las 10:00 AM.

Algunas de las zonas que se verán afectadas por las temperaturas bajo 0 este viernes en Carolina del Norte son: Wadesboro, Troy, Sanford, Pittsboro, Durham, Roxboro, Asheboro, Lexington, Greensboro y Winston-Salem.

🚨🚨New this afternoon! A Freeze Watch has been issued for locations generally west of US-1 for Friday morning. Temperatures are forecast to bottom out in the upper 20s to lower 30s in these areas, which would threaten unprotected plants and vegetation! #NCwx pic.twitter.com/rGaH6fkMxe

— NWS Raleigh (@NWSRaleigh) November 3, 2021

