Luego de golpear salvajemente a una gaviota con una pala, la policía de Florida está buscando a un hombre, quien habría agredido al animal mientras estaba en una playa.

La policía de Marco Island informó de la agresión, que habría ocurrido el 5 de noviembre en South Beach.

En las imágenes compartidas por los oficiales, se puede ver que el sujeto es blanco, con barba y tatuajes en el brazo y la pierna izquierda, así como en la espalda y el brazo derecho, lo que haría más fácil su localización.

Las autoridades están pidiendo que cualquier persona con información del hombre de Florida que utilizó una pala para golpear a una gaviota se comunique con el Departamento de Policía al (239) 389-5050 y pida hablar con los detectives.

On Friday, 11/5/2021 on South Beach, this male was seen using a shovel to injure a seagull. If you can help us identify this individual please contact the Department at (239) 389-5050 and ask to speak with the detectives.#MarcoIsland #MIPD #BetterTogether #WeProtectParadise pic.twitter.com/kVhaxiFno9