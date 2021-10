Un médico forense, así como un perro especializado en encontrar cadáveres fueron llevados a un parque de Florida, donde las autoridades encontraron artículos personales de Brian Laundrie.

Los papás de Brian, Chris y Roberta Laundrie, informaron al FBI y al Departamento de Policía de North Port este martes por la noche que tenían la intención de ir al Parque Ambiental My Oak Kahatch Creek, en la reserva Carlton, el miércoles por la mañana para buscarlo.

Luego de una breve búsqueda, el abogado de la familia de Laundrie, Steven Bertolino, informó que encontraron algunos artículos personales del joven, quien fue prometido de Gabby Petito.

El FBI de Tampa confirmó el hallazgo de los objetos personales de Brian Laundrie en un parque de Florida:

A través de Twitter, el FBI informó que por el momento la reserva fue cerrada al público y que no se compartirán más detalles.

UPDATE: Items of interest were located at the Carlton Reserve this morning in connection with the search for Brian Laundrie. An #FBI Evidence Response team is processing the scene. The reserve is closed to the public and no further details are available at this time. @FBIDenver pic.twitter.com/itOYRpY6fp